Comenzó la construcción del Parque del Mercado en calle Pacheco

La obra del Parque del Mercado tiene un plazo de ejecución de 150 días corridos y busca renovar la zona.

Comenzó la obra para crear el Parque del Mercado en Cipolletti.

Este lunes 5 comenzaron los trabajos para la construcción del Parque del Mercado , un proyecto orientado a revalorizar el sector comprendido por la calle Pacheco , entre Rivadavia y Mengelle . La obra fue adjudicada a la empresa Cepiem SRL mediante la licitación pública 16/26 y cuenta con un plazo de ejecución de 150 días corridos .

Según explicaron desde la secretaría de Obras Públicas , las tareas iniciales se concentran en la ciclovía del sector, donde se está demoliendo la infraestructura existente para ensancharla. Finalizada esa etapa, las cuadrillas continuarán con la intervención directa sobre el sector de la plaza, un predio que históricamente constituyó un espacio excedente del tejido urbano.

El proyecto toma como referencia conceptual al álamo, especie emblemática del Valle, posicionándolo como elemento representativo e integrador del entorno. La especie no solo funcionará como protagonista del arbolado, sino también como objeto central de diseño en las dos cabeceras que conformarán los puntos de inicio y cierre del recorrido.

El Paseo del Mercado jerarquizará una zona de Cipolletti.

El trazado del parque será de carácter lineal entre las calles Mengelle y Rivadavia, vinculando ambas cabeceras a través de un espacio apergolado central. Esta propuesta se completa con áreas de estar, sectores parquizados y equipamiento urbano orientados a brindar confort, funcionalidad y dinamismo a la circulación peatonal.

Un espacio integrado y renovado

Entre los elementos principales previstos para el desarrollo de la obra se destacan:

Paseo peatonal lineal con estructura apergolada.

Dos cabeceras o plazas secas con presencia predominante del álamo.

Parquización y tratamiento paisajístico del entorno.

Sistema integral de alumbrado público.

Mobiliario urbano y áreas de descanso.

Con el desarrollo del Parque del Mercado, el municipio busca consolidar un nuevo espacio público de calidad, promover la integración urbana, poner en valor el borde ferroviario y garantizar la continuidad del sistema de paseos peatonales sobre la calle Pacheco.