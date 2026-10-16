Personal de la BMA recuperó una Honda110 cc. con pedido de secuestro. Los ocupantes intentaron escapar de un control y chocaron contra el paredón de una casa.

Fernández Oro: Dos adolescentes chocaron por querer escapar de un control en una moto robada.

Personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) recuperó una Honda Wave 110 cc. que tenía pedido de secuestro desde enero, luego de que sus dos ocupantes, de 15 y 16 años, intentaran escapar de un control policial y chocaran contra el paredón de una vivienda. Ambos fueron entregados a sus respectivos progenitores.

El procedimiento ocurrió ayer, alrededor de las 21:10, en inmediaciones de las calles Bahía Blanca y Roca de la cuidad de Fernández Oro. Durante una recorrida preventiva, los efectivos observaron una moto roja y negra que circulaba sin dominio visible y en la que viajaban dos personas. Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que continuó por las calles del sector, hasta que, al girar por calle Neuquén, los adolescentes perdieron el control del rodado y chocaron contra el paredón de una vivienda.

Tras el episodio, el personal identificó al conductor, de 15 años, y a su acompañante, una joven de 16. Luego de las primeras actuaciones, los efectivos verificaron los datos de la moto y constataron que registraba un pedido de secuestro desde el 28 de enero de 2026, solicitado por la Comisaría 7° de Cinco Saltos.

A partir de esa constatación, se dio intervención a la Comisaría 26° y, con la colaboración de Tránsito Municipal, se trasladó el vehículo para formalizar su secuestro.

La medida permitió resguardar el rodado mientras avanzan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del caso.

Por tratarse de menores de edad, también intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Ambos adolescentes fueron examinados por el médico policial y, una vez cumplidas las diligencias de rigor, quedaron bajo el cuidado de sus respectivos progenitores.

El procedimiento quedó encuadrado inicialmente como encubrimiento. La investigación deberá establecer cómo llegó la moto a manos de los adolescentes y determinar las circunstancias vinculadas con el pedido de secuestro registrado en Cinco Saltos.

Los sorprendieron sobre una camioneta, intentaron escapar y terminaron detenidos

Dos jóvenes fueron sorprendidos durante la madrugada de este jueves mientras estaban sobre la caja de una camioneta estacionada en Cipolletti. Al advertir la presencia policial, escaparon a pie, pero los efectivos lograron alcanzarlos a pocas cuadras y quedaron detenidos por un intento de robo.

El procedimiento se registró alrededor de las 4.48, durante una recorrida preventiva de efectivos de la Comisaría 24° de la Policía de Río Negro.

Los descubrieron sobre una camioneta y huyeron

Los policías patrullaban la zona cuando observaron a dos hombres, de 19 y 20 años, sobre la caja de una Toyota Hilux blanca. Al notar que habían sido descubiertos, ambos abandonaron el lugar y emprendieron la fuga.

Sin embargo, el seguimiento policial permitió interceptarlos metros más adelante, en la esquina de Juan XXIII y Río Salado, donde fueron demorados.