Después de años de abandono, Cipolletti comenzó a recuperar los monoblocks de la ciudad

El Municipio inició un plan de recuperación de complejos habitacionales deteriorados. Ya hubo intervenciones y anunciaron cuáles serán los próximos barrios.

Tras años de abandono, el Municipio comunicó un plan de recupero y puesta en valor en diferentes barrios de la ciudad.

El deterioro acumulado durante años, la falta de mantenimiento y el desgaste de los espacios comunes de distintos complejos habitacionales de Cipolletti comenzaron a recibir una respuesta municipal con un plan integral de recuperación y puesta en valor de los monoblocks.

La iniciativa fue anunciada por el intendente Rodrigo Buteler , quien confirmó que las cuadrillas municipales ya comenzaron a trabajar en distintos planes de viviendas. El objetivo es atender problemas de infraestructura, servicios y mantenimiento que afectan la vida cotidiana de los vecinos.

Los primeros trabajos se concentraron en los planes de viviendas de Bogotá, Caracas y La Paz , donde se realizaron distintas tareas de acondicionamiento. La propuesta contempla extender las intervenciones hacia otros complejos habitacionales que presentan necesidades similares.

Se trata de sectores que, con el paso de los años, acumularon problemas vinculados al deterioro de sus instalaciones, el desgaste del mobiliario urbano y la falta de mantenimiento periódico de los espacios compartidos.

Qué trabajos se realizan en los monoblocks de Cipolletti

El plan integral de mantenimiento y puesta en valor contempla intervenciones destinadas a recuperar tanto los servicios esenciales como los espacios públicos que forman parte de los distintos complejos habitacionales de la ciudad.

Entre las principales tareas se encuentra la renovación y mejora del alumbrado público, una intervención que apunta a optimizar la iluminación de los sectores comunes, mejorar la circulación nocturna y fortalecer las condiciones de seguridad de los vecinos.

También se realizan trabajos de mantenimiento de juegos infantiles y desmalezamiento de espacios verdes, con el propósito de recuperar sectores recreativos utilizados por las familias y mejorar las condiciones generales de limpieza y convivencia barrial.

En materia de infraestructura, el Municipio contempla el recambio de tapas de cloacas y la reparación de pérdidas de agua, dos problemáticas que pueden generar inconvenientes en la circulación peatonal y afectar las condiciones sanitarias del entorno.

Antonio Spagnuolo

Las 1200 y 200 Viviendas serán los próximos barrios intervenidos

Luego de completar las primeras intervenciones, el Municipio confirmó que el programa continuará en los complejos de las 1200 Viviendas y 200 Viviendas, dos sectores habitacionales tradicionales de Cipolletti que serán alcanzados por las tareas de mantenimiento.

Buteler destacó que la iniciativa busca recuperar espacios que durante mucho tiempo no recibieron intervenciones de estas características y anticipó que los trabajos continuarán en otros sectores de la ciudad.

“Hacía muchos años que no se hacía, se preparan 1200 y 200 Viviendas. La idea es poner en condiciones los planes de viviendas que tienen distintas problemáticas, para que estén lindos y prolijos”, expresó el jefe comunal.