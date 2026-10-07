La Policía intervino en dos procedimientos durante el martes: recuperó una Yamaha FZ25 robada y detuvo a un hombre buscado por la Justicia de Neuquén.

La moto que levantó sospechas en Cipolletti: tres detenidos y un hombre con pedido de captura.

Dos procedimientos policiales realizados este martes en Cipolletti terminaron con personas detenidas y una moto recuperada, en hechos que tuvieron como escenario distintos puntos de la ciudad.

Uno de los operativos comenzó a partir de un llamado al 911 RN Emergencias , que alertó sobre tres personas que trasladaban una motocicleta por calle Manuel Estrada .

Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron a dos hombres mayores de edad y un menor . Durante la primera inspección, los policías advirtieron un detalle que despertó sospechas: el tambor de arranque de una Yamaha FZ25 presentaba signos evidentes de adulteración .

Aunque la patente del rodado no registraba ningún pedido de secuestro en los sistemas policiales, la irregularidad llevó a los efectivos a retener preventivamente la moto.

Los tres involucrados fueron trasladados a la Comisaría 24° para avanzar con las actuaciones.

La denuncia confirmó de dónde había salido la Yamaha

Mientras se realizaban las primeras diligencias, el personal policial logró localizar al propietario de la motocicleta.

El hombre se presentó en la Comisaría 4° de Cipolletti y realizó la denuncia penal. Allí confirmó que la Yamaha FZ25 había sido robada durante las primeras horas de ese mismo martes.

Con esa información, los dos mayores quedaron detenidos y vinculados preventivamente a la investigación por el robo.

En cuanto al menor, se dio intervención a la SENAF y fue entregado a sus padres.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Otro operativo terminó con un detenido por un pedido de captura

En otro procedimiento realizado en la zona comercial de Cipolletti, efectivos de la Comisaría 32° intervinieron luego de un altercado ocurrido en la vía pública.

La patrulla llegó hasta la esquina de Esquiú y España, donde encontró a un hombre retenido por personas del sector.

Según se informó, el sujeto había intentado sustraer elementos de una verdulería.

Los policías lo identificaron y consultaron sus datos en los sistemas informáticos. Fue entonces cuando descubrieron que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Neuquén.

El hombre fue trasladado a la unidad policial, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales las actuaciones correspondientes.