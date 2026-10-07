El Tren 9 de Julio llegará a Cipolletti: qué servicios gratuitos podrán aprovechar los vecinos
La formación del Ministerio de Capital Humano recorrerá seis ciudades durante los próximos meses con prestaciones médicas, gestiones y actividades para toda la familia.
El Tren 9 de Julio comenzó oficialmente su recorrido por Río Negro con un amplio operativo que permitirá acceder gratuitamente a prestaciones médicas, trámites y diferentes servicios. Durante los próximos dos meses visitará localidades del Valle Medio y Alto Valle.
La primera parada es Río Colorado, donde la formación permanecerá hasta el 16 de octubre. Allí ya comenzó la atención a vecinos, antes de continuar un recorrido que tendrá como destinos Darwin, Chichinales, General Roca, Allen y finalmente Cipolletti.
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La llegada del dispositivo forma parte de un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Capital Humano, el Gobierno de Río Negro y los municipios involucrados, con el objetivo de acercar diferentes prestaciones directamente a las comunidades.
Cómo acceder a la atención del Tren 9 de Julio
En Río Colorado, la atención se desarrolla de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 16. Sin embargo, quienes quieran acceder a alguno de los servicios deberán acercarse con anticipación para obtener uno de los turnos disponibles.
Los turnos se entregan cada jornada a partir de las 8 y por orden de llegada. Además, las personas interesadas deberán concurrir obligatoriamente con su Documento Nacional de Identidad para poder acceder a las prestaciones ofrecidas durante el operativo.
La formación permanecerá en la localidad hasta el viernes 16 de octubre. Una vez concluida esa etapa, continuará su itinerario por diferentes puntos de Río Negro, con permanencias previstas en ciudades del Valle Medio y posteriormente del Alto Valle.
Qué servicios médicos ofrece el tren
El Tren 9 de Julio cuenta con 11 vagones especialmente equipados para brindar diferentes prestaciones. Una de las características principales del operativo es la posibilidad de realizar estudios y consultas médicas sin necesidad de trasladarse hacia otros centros urbanos.
Entre los servicios sanitarios disponibles se encuentran mamografías, radiología, oftalmología, odontología, fonoaudiología y vacunación. De esta manera, la formación funciona como un dispositivo integral que combina prevención, diagnóstico y atención primaria durante su permanencia en cada ciudad.
El objetivo es que vecinos puedan resolver distintas consultas en un mismo lugar, principalmente aquellos que necesitan acceder a especialidades o estudios que habitualmente requieren derivaciones, turnos previos o traslados hacia establecimientos ubicados en otras localidades.
Pero la propuesta no se limita exclusivamente a la atención sanitaria. El operativo incorpora organismos nacionales y diferentes actividades destinadas a facilitar trámites y ofrecer alternativas educativas y recreativas durante cada una de las escalas previstas en territorio rionegrino.
ANSES, Renaper y actividades para las familias
Entre los organismos presentes se encuentran ANSES y Renaper, que ofrecerán atención vinculada con sus respectivos trámites. Esto permitirá que los vecinos puedan realizar consultas y determinadas gestiones administrativas aprovechando la permanencia de la formación en cada localidad.
También habrá propuestas educativas y espacios especialmente preparados para las familias. El tren cuenta con biblioteca, microcine y actividades destinadas a niños, además de iniciativas recreativas que complementan los servicios sanitarios y administrativos ofrecidos durante el recorrido.
El gobernador Alberto Weretilneck celebró la llegada del dispositivo y destacó especialmente la coordinación realizada con Nación y los municipios para concretar el desembarco del Tren 9 de Julio y garantizar su permanencia durante varios días en cada ciudad.
“Esto es lo que queremos: Nación, Provincia y municipios trabajando juntos cuando hay una solución concreta para la gente”, sostuvo Weretilneck al referirse al operativo que comenzó esta semana con la primera escala en Río Colorado.
“La gestión y la coordinación que llevamos adelante permiten que un dispositivo de esta magnitud llegue a nuestras ciudades y permanezca varios días en cada comunidad”, agregó el mandatario provincial sobre el trabajo conjunto realizado para concretar el recorrido.
El recorrido que terminará en Cipolletti
Tras finalizar la atención en Río Colorado, el Tren 9 de Julio continuará hacia Darwin del 19 al 30 de ocubre. Posteriormente llegará a Chichinales del 2 al 6 de noviembre y avanzará hacia las principales ciudades del Alto Valle durante un recorrido que se extenderá aproximadamente por los próximos dos meses.
La formación tendrá escalas en General Roca del 9 al 20 de noviembre y Allen del 23 al 27 antes de arribar finalmente a Cipolletti desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre. Por el momento, no se informaron las fechas específicas de atención correspondientes a cada una de esas ciudades, que serán comunicadas a medida que avance el cronograma.
“Desde el Ministerio articulan con cada municipio la logística, hasta diciembre el Tren recorrerá Río Negro”, confirmaron fuentes a LM Cipolletti.
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