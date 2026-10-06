Declararon de interés provincial la llegada del 62.° Tren Solidario a Cipolletti

La Legislatura rionegrina aprobó la declaración de interés para la 62ª edición del Tren Solidario, que llegó a la región en agosto.

La Legislatura de la Provincia de Río Negro declaró de interés social, histórico y cultural el paso de la 62ª edición del Tren Solidario , una iniciativa que celebró su 25° aniversario recorriendo el norte de la provincia con destino final en Cipolletti .

El proyecto fue impulsado por la revista técnica especializada Rieles Multimedio , medio que cuenta con más de 28 años de trayectoria en el sector ferroviario. La propuesta reúne desde hace un cuarto de siglo a ciudadanos, empresas e instituciones para utilizar el ferrocarril como un canal de integración y asistencia social.

La formación realizó su trayecto entre el 14 y el 18 de agosto de 2026 . Durante esas jornadas atravesó las localidades rionegrinas de Río Colorado , General Roca , Allen y Cipolletti , para luego continuar su itinerario hacia Senillosa y Zapala en la provincia de Neuquén .

Toneladas de ayuda y asistencia para el invierno

Con más de 60 ediciones concretadas a lo largo de su historia, la iniciativa exige que cada pasajero viaje con un aporte mínimo de 20 kilogramos de alimentos no perecederos. A este cargamento se sumaron donaciones de agua mineral, calzado, ropa, artículos de limpieza, colchones, muebles y útiles escolares.

En esta edición particular, y ante la solicitud expresa de las comunidades receptoras para combatir las bajas temperaturas, se incorporó la entrega de leña para las familias de la zona. Todo el material recolectado fue distribuido entre comedores comunitarios, merenderos, escuelas rurales y hogares de adultos mayores.

Impulso al sistema ferroviario y respaldo legislativo

El reconocimiento otorgado por el parlamento provincial destacó el valor del ferrocarril no solo como un medio de transporte sustentable, sino también como un símbolo de cohesión territorial e identidad regional para el Alto Valle.

Asimismo, el respaldo legislativo coincidió con las acciones que lleva adelante la provincia para recuperar el servicio de pasajeros y consolidar el regreso del Tren del Valle como un recurso estratégico para la región.

El proyecto aprobado en la cámara fue firmado por los legisladores Lorena María Matzen, Ariel Roberto Bernatene, Javier Edue Acevedo, Lorena Rosana Yensen, María Magdalena Odarda, Pedro Cristian Dantas, Elba Yolanda Mansilla y Ofelia Irene Stupenengo.