Hantavirus en Bariloche: hay tres personas aislados por contacto estrecho
El paciente permanece internado en terapia intensiva, aunque su estado es estable.
Un nuevo caso de hantavirus encendió las alarmas sanitarias en San Carlos de Bariloche. Se trata de un hombre de 31 años que ingresó a la guardia médica con un cuadro febril y actualmente permanece internado en terapia intensiva, aunque su estado es estable.
La confirmación llegó este miércoles por la noche y fue ratificada por el jefe de Epidemiología del Hospital Zonal, Rodrigo Bustamante. Según detalló el profesional, el paciente llevaba cinco días con síntomas compatibles con una gripe, decaimiento general y fiebre antes de realizar la consulta médica que permitió detectar el virus.
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Investigación epidemiológica y contactos estrechos
A diferencia de otros cuadros más críticos donde los pacientes llegan sin posibilidad de comunicarse, en esta oportunidad el joven pudo dialogar con los especialistas. Esto permitió iniciar rápidamente la reconstrucción de sus movimientos durante los últimos 45 días, lapso que abarca el período máximo de incubación de la enfermedad.
"En caso de que el paciente se encuentre en condiciones de hablar, se lo entrevista para determinar dónde estuvo durante ese tiempo", explicó Bustamante a El Cordillerano sobre el protocolo aplicado. Sin embargo, el médico aclaró que todavía no se pudo precisar una zona puntual de contagio, ya que el hombre circuló por distintos sectores, todos ellos ubicados dentro del área endémica del ratón colilargo, principal reservorio del virus.
En paralelo, las autoridades sanitarias activaron el rastreo de tres personas consideradas contactos estrechos:
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Dos residen en Bariloche y ya cumplen con el aislamiento preventivo correspondiente.
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Una se encuentra actualmente en Chile, por lo que se coordinan las acciones de seguimiento.
Desde el hospital local aseguraron que continuará la investigación epidemiológica en terreno y el monitoreo estricto de los contactos para contener cualquier posible propagación.
Qué es el hantavirus
El Hantavirus es una enfermedad viral aguda grave. El principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas, al tener contacto directo con roedores o sus excreciones. En la Patagonia, además, existe una variante que puede transmitirse de persona a persona.
Los síntomas frecuentes son fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante cualquier síntoma o contacto sospechoso, es clave acudir al centro de salud más cercano.
¿Qué hacer si encontrás un roedor muerto?
- Rociarlo con agua y lavandina al 10%
- Esperar 30 minutos y manipularlo con guantes o bolsas como protección
- Colocarlo en doble bolsa y desecharlo en un pozo profundo o incinerarlo de forma segura
En actividades al aire libre
- Circular por senderos habilitados, de día y con calzado cerrado
- Recolectar leña solo en zonas abiertas y durante el día
- Si consumís agua de fuentes naturales, agregar una gota de lavandina por litro
- Evitar el ingreso a construcciones abandonadas
Si vas a ingresar a lugares cerrados por mucho tiempo
- Usar barbijo con filtro 95 o 99 y protección ocular
- Ventilar durante al menos 60 minutos antes de ingresar
- Rociar superficies con lavandina al 10% y dejar actuar 30 minutos
- Luego limpiar y ordenar el espacio
En tu casa
- Mantené la vivienda limpia y sin restos de comida o basura al alcance de roedores
- Sellá rendijas, rajaduras y asegurá puertas y ventanas
- Desmalezá el entorno y mantené ordenados galpones, corrales, composteras e invernaderos
- Para limpiar terrenos, usá barbijo 95 o 99, protección ocular y ropa de trabajo adecuada.
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