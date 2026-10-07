Fue al hospital para que lo atiendan y le encontraron una particular pistola dentro de su zapatilla

Cuando los enfermeros lo revisaron le descubrieron una pequeña y antigua arma oculta. Quedó preso e investigan de donde la sacó.

La pistola, de reducido tamaño, que le encontraron a un joven que requirió atención médica en el hospital de Bariloche.

Un joven de 21 años ingresó al hospital Ramón Carrillo de Bariloche para recibir atención médica y, durante el procedimiento, profesionales que lo asistían le encontraron una pistola oculta dentro de una de sus zapatillas. El arma tenía tres cartuchos en el cargador y fue secuestrada por el Gabinete de Criminalística.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 21.40, cuando una ambulancia ingresó a la guardia del Hospital Zonal con el joven, que requería atención médica. Mientras se desarrollaban las primeras intervenciones, el personal sanitario procedió a retirarle las zapatillas.

Fue entonces cuando advirtieron un elemento que llamó la atención en el interior de una de ellas. Ante la sospecha de que podía tratarse de un arma, dieron intervención a los efectivos policiales cumplían funciones en el ingreso de la guardia.

Como medida preventiva, los uniformados realizaron el procedimiento correspondiente y el joven quedó esposado en la guardia mientras se aguardaban las directivas de la Justicia.

Una reliquia

A partir del hallazgo intervino el Gabinete de Criminalística, que secuestró y peritó el arma. Se estableció que se trataba de una pistola semiautomática Walther calibre 6,35 milímetros, de origen alemán, que tenía tres cartuchos en el cargador, aunque no contaba con un cartucho en la recámara.

Con los resultados del procedimiento, tomó intervención el fiscal Guillermo Lista, quien dispuso notificar al joven por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, por portación ilegítima de arma de fuego.

En Bariloche, un hombre con una enfermedad terminal logró que su amiga le donara un riñón.

La decisión fiscal estableció que el joven no quedara detenido. Luego de completar las actuaciones correspondientes, la causa continuará su curso judicial mientras se investiga la procedencia del arma y las circunstancias en las que era portada.

La Walther calibre 6,35 es considerada legendaria y objeto de colección. Se fabricó en Alemania entre 1920 y 1940 (período entreguerras) y tuvo mucha popularidad por su pequeño tamaño, que permitía llevarla en un bolsillo. Páginas especializadas señalan que fue utilizada por las tropas alemanas como arma de respaldo. No son sencillas de conseguir. En los sitios dedicados a la compra-venta del país no aparecen ofertas. En una página de España (gunfinder.com) las ofrecen a más de 150 Euros.