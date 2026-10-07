Cipolletti LMCipolletti uber Buscan a un conductor de Uber de Cipolletti que desapareció con su vehículo

Es un hombre de 37 años de edad de quien nada se sabe desde el lunes por la noche. Conduce un Volkswagen Suran color gris. Agregar LM Cipolletti a







Jonathan Alejandro Jiménez tiene 37 años de edad y desapareció el lunes por la noche. Conduce un VW Suran color gris y trabaja para Uber. Policía

Un chofer de Uber domiciliado en Cipolletti desapareció el último lunes minutos antes de la medianoche con el vehículo que conduce. Se llama Jonathan Alejandro Jiménez y tiene 37 años de edad. Al momento de ausentarse manejaba un Volkswagen Suran modelo 2011, color gris oscuro, patente JVX 856.

Jiménez mide 1.90 metros aproximadamente, es de contextura robusta, cabello color castaño-rubio, barba colorada, ojos color azules, tez blanca, no posee tatuaje ni piercing. La última vez que se lo vio vestía una remera manga larga color negra, pantalones de jean color azules con roturas en las piernas, así mismo anda con una riñonera con su Documento Nacional de identidad.

La denuncia por su desaparición la realizó su padre, Víctor Alejandro Jiménez, en la Comisaría 32 del barrio La Paz. En la presentación indicó que el último contacto que se tuvo con él mismo fue el lunes cerca de las 23:55. La Policía pide colaboración para para encontrarlo. Se requiere que cualquier información transmitirla al 911 (número de emergencias) o a la unidad policial más cercana.