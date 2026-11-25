Edersa realizará trabajos de mantenimiento y modernización en la red eléctrica. La interrupción alcanzará a sectores de la Ruta 151 y Cuatro Esquinas.

Corte de luz en Cipolletti: qué zona se quedará sin energía este jueves y en qué horario.

La distribuidora Edersa anunció un corte programado de energía eléctrica para este jueves 26 de noviembre en Cipolletti . La interrupción del servicio se realizará durante una hora y afectará a usuarios de un sector de la Ruta Nacional 151 y la zona de Cuatro Esquinas.

La medida forma parte de un plan de obras y mantenimiento que también incluirá trabajos en General Roca, Viedma, San Antonio Oeste y distintas localidades de la Línea Sur.

Según informó la empresa, el corte en Cipolletti está previsto entre las 12:30 y las 13:30 de este jueves.

Los sectores alcanzados serán:

Zona de la Ruta Nacional 151 , entre la rotonda del Tercer Puente y Cuatro Esquinas.

Zona de Cuatro Esquinas , donde se encuentran las empresas John Philips, Rosauer, Hoerbiger y Digito.

Escuela Primaria y panadería ARGAT.

Desde la distribuidora solicitaron a los vecinos y usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del suministro.

Qué trabajos realizará Edersa en Río Negro

El operativo previsto para este jueves contempla tareas de poda preventiva, electrificación en el barrio El Progreso y modernización de líneas de media tensión y subestaciones transformadoras.

También se realizarán trabajos en la Estación Transformadora Valcheta. Para ejecutar las intervenciones, la empresa programó interrupciones del servicio en distintas localidades de la provincia.

Los otros cortes de luz previstos para este jueves

Además de Cipolletti, Edersa detalló los siguientes horarios y sectores afectados:

General Roca, de 9 a 12:

Barrio La Rivera.

Calle Lago Nahuel Huapi, entre Gobernador Viterbori y Primeros Pobladores.

Chacras 232, 233, 245 y 246.

San Antonio Oeste y Línea Sur, de 12 a 14:

En San Antonio Oeste, los usuarios ubicados sobre las rutas nacionales 3 y 23.

En la Línea Sur, el corte alcanzará la totalidad de Aguada Cecilio, Sierra Pailemán, Chanquín, Macachín, Punta de Agua, Nahuel Niyeu, Yaminué y Treneta.

Viedma, de 13 a 15:30:

Zona delimitada por Moreno, Guatemala, Belgrano y avenida Perón.

Sector comprendido entre Honduras, Moreno, avenida Perón y Dorrego.

Área de avenida Perón, Sánchez, Las Violetas y Los Tulipanes.

Calles Tapiete, Guaraní, Chané y Diaguitas.

Barrio Castello en su totalidad.

La empresa recordó que las interrupciones son necesarias para realizar las obras previstas y mejorar el funcionamiento de la red eléctrica.