Despiste y vuelco en la Ruta 22 por la intensa lluvia: hay dos heridos

El hecho ocurrió pasadas las 8 en una zona donde se acumula importante cantidades de agua cuando llueve. Dos ocupantes debieron ser trasladados al hospital.

La intensa lluvia que afecta desde hace varias horas al Alto Valle volvió a generar complicaciones para quienes circulan por la Ruta Nacional 22 . Este miércoles por la mañana, una camioneta despistó y volcó en un sector donde se acumuló una importante cantidad de agua.

El siniestro ocurrió minutos después de las 8 en la zona conocida como Tres Puentes , sobre la colectora sur de la Ruta 22 . Una Toyota Hilux perdió el control cuando transitaba por el lugar y terminó fuera de la calzada.

Según las primeras informaciones recabadas por el personal policial, el vehículo habría perdido adherencia como consecuencia del fenómeno conocido como aquaplaning . La presencia de agua sobre el asfalto habría provocado que el conductor no pudiera mantener el dominio de la camioneta.

Testimonios recogidos en el lugar indicaron que la Hilux realizó varias maniobras de trompo cuando descendía desde el sector del puente. Posteriormente salió de la cinta asfáltica y terminó sobre la banquina, donde finalmente se produjo el vuelco.

Dos personas fueron trasladadas al hospital

En la camioneta viajaban dos personas que debieron ser asistidas inmediatamente después del accidente. Hasta el lugar llegó una ambulancia de Ingeniero Huergo, que posteriormente concretó el traslado de ambos ocupantes hacia el hospital de esa localidad.

De acuerdo con la información preliminar, una de las personas sufrió un corte en la zona frontal como consecuencia del impacto. Tanto el herido como el conductor quedaron bajo observación médica para determinar su estado y descartar lesiones de mayor consideración.

En el operativo trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales y personal de la Comisaría 65° de General Enrique Godoy. También participaron trabajadores sanitarios que realizaron las primeras evaluaciones de los ocupantes de la camioneta.

Los efectivos policiales permanecieron en el sector para desarrollar las diligencias correspondientes, ordenar la circulación vehicular y avanzar con las pericias sobre la camioneta. Las actuaciones permitirán establecer con precisión cómo ocurrió el despiste y posterior vuelco.

Un sector crítico de la Ruta 22 cuando llueve

El acceso este a General Enrique Godoy y el sector conocido como Tres Puentes se convirtieron durante los últimos años en puntos especialmente complejos de la Ruta 22 cuando se registran precipitaciones intensas y persistentes en la región.

En estos lugares suele acumularse una importante cantidad de agua sobre la cinta asfáltica, formando verdaderas lagunas que representan un riesgo para los automovilistas. La situación se encuentra vinculada al ahuellamiento del pavimento y a problemas en los sistemas de desagüe.

A esto se suma que algunos desagotes ubicados junto a los muros de hormigón tipo New Jersey se encuentran obstruidos. Como consecuencia, durante jornadas de lluvia abundante el agua demora en retirarse y permanece acumulada sobre distintos sectores de la ruta.