El presupuesto provincial asciende a $4,77 billones y prevé destinar casi $509.000 millones a obras de infraestructura en distintas localidades.

El Gobierno de Río Negro presentó los principales números del Presupuesto 2027 y detalló cómo distribuirá los recursos durante el próximo año. El proyecto contempla un total de $4,77 billones , con partidas destinadas al funcionamiento del Estado, los servicios esenciales y un ambicioso plan de infraestructura que incluye 383 obras en distintas localidades.

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez , expuso los detalles ante la Comisión Plenaria de la Legislatura , acompañado por integrantes de su gabinete. Durante la presentación explicó cuáles serán las áreas con mayor participación en el gasto y cuánto dinero se destinará a rutas, viviendas, hospitales y establecimientos educativos.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable de mayoría en comisiones y será tratada este jueves en el recinto legislativo.

Presupuesto 2027: cuánto dinero recibirá cada área

Uno de los datos centrales de la presentación fue la distribución de los recursos provinciales. Según explicó Sánchez, cerca del 80% del presupuesto estará destinado al funcionamiento del Estado, lo que incluye salarios, bienes, servicios y transferencias a municipios y comisiones de fomento.

En tanto, el 14% se asignará a obras públicas y equipamiento. La distribución por áreas quedó planteada de la siguiente manera:

Educación: concentra el 26% del presupuesto.

Obras y Equipamiento: recibirá el 14%.

Salud: tendrá una participación del 11%.

Seguridad: contará con el 10%.

En relación con los salarios estatales, el ministro destacó que el 73% de los recursos destinados a ese rubro se concentra en los servicios esenciales, principalmente Educación, Salud y Seguridad.

Las 383 obras que prevé Río Negro y los $509.000 millones de inversión

Otro de los puntos destacados del proyecto es el plan de infraestructura para 2027. La Provincia prevé ejecutar 383 obras, algunas actualmente en marcha y otras que comenzarán durante el próximo año.

Para ese programa se proyecta una inversión cercana a los $509.000 millones, de los cuales el 51% se financiará con recursos propios de Río Negro y el 49% restante mediante créditos de organismos internacionales.

Entre las fuentes de financiamiento mencionadas figuran la CAF, FONPLATA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo.

Rutas, viviendas, escuelas y hospitales: cómo se repartirán los fondos

La inversión en infraestructura tendrá distintos destinos, con una participación importante de los proyectos viales y las redes de servicios básicos.

La distribución prevista contempla:

Rutas y caminos: casi el 30% de los fondos.

Agua y saneamiento: 21,66%.

Vivienda y urbanismo: 15%.

Infraestructura educativa: 12,5%.

Salud: 9%.

Dentro del esquema vial aparecen intervenciones vinculadas a las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos para la conectividad y la actividad económica de Río Negro.

Con el dictamen favorable de mayoría, el proyecto de Presupuesto 2027 llegará este jueves al recinto legislativo, donde los diputados deberán debatir la distribución de los recursos y las inversiones previstas para el próximo año.