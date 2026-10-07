Denunció que usan el número de Whatsapp de su esposo fallecido para cometer estafas

Aseguran que el teléfono fue dado de baja, pero sigue funcionando la aplicación de mensajes. Piden tomar precauciones y difundieron el número que usan los delincuentes.

Una vecina de General Roca denunció públicamente que personas desconocidas le hackearon el número de Whatsapp de su esposo, fallecido meses atrás, y lo están utilizando para cometer todo tipo de estafas a su nombre.

Dijo que se presentó en la Fiscalía, pero que les respondieron que ella no podía formalizar una denuncia penal porque no es damnificada. Hasta el momento sabe que dos personas se presentaron como víctimas de los hechos, pero que presume que debe haber muchas más. La maniobra la descubrieron en julio último por información aportada por allegados y conocidos, relató Rosana García en una entrevista al canal Somos El Valle.

La mujer relató que su esposo, Pablo González , se dedicaba a realizar filmaciones de acontecimientos sociales y que su número de teléfono lo dieron de baja cuando se produjo el deceso, en febrero de este año.

Sin embargo, aclaró que alguien accedió a su cuenta de Whatsapp, que sigue vigente, y siguió operando simulando ser González. Sostuvo que detectaron que lo emplearon para cometer estafas con la compra-venta de dólares y con el otorgamiento de préstamos. Y que también están ofreciendo servicios de fiestas particulares.

En la entrevista televisiva mostró fotos de capturas de pantallas con comprobantes de transferencias de diferentes motos y propuestas para la organización de celebraciones con montos que superan los 9 millones de pesos.

El número fue dado de baja, pero funciona en Whatsapp

García destacó que reclamaron a la empresa de telefonía de la que era usuario su esposo y que le confirmaron que su número ya no estaba activo, aunque sigue funcionando el Whatsapp, porque lo haría de manera independiente.

Explicó que la misma aplicación tiene una opción para denunciar la irregularidad, y pidió a la gente que lo haga para desactivarlo de la mensajería. “No sabemos que hacer, están usando su nombre y no es justo. Le pido a la gente que no use el número de Pablo. En julio fue hackeado y no somos nosotros los que estamos usando ese número”, expresó compungida. Destacó que es el 2984 556767.

Cómo hacer para no caer en la trampa virtual

Los delitos virtuales crecen al rítmo del avance de las nuevas tecnologías y los servicios que ofrecen para facilitar la vida. Uno de los métodos empleados por los estafadores es el hackeo de las cuentas de redes sociales o WhatsApp. Innumerables casos llegaron a la justicia por víctimas que cayeron con este tipo de metodologías delictivas, que cada vez alcanzan un mayor grado de perfección.

En 2025 el Ministerio de Modernización de Río Negro aconsejó tomar precauciones básicas para prevenir posibles ataques y tener una comunicación segura en WhatsApp: activar la verificación en dos pasos: esta función añade una capa de seguridad crítica ya que exige un PIN de seis dígitos para registrar el número de teléfono en otro dispositivo, dificultando el robo de la cuenta; no compartir códigos de registro: bajo ningún punto de vista, incluso si la solicitud proviene de un contacto conocido porque podría ser un delincuente intentando suplantar su identidad.

También se recomienda desconfiar de mensajes y enlaces sospechosos: no abrir links de remitentes desconocidos y verificar la autenticidad de cualquier solicitud que involucre datos personales o dinero.

Además se aconseja proteger las copias de seguridad: utilizar el cifrado de extremo a extremo en la nube garantiza que sus chats no puedan ser leídos por terceros en caso de una filtración y actualizar la aplicación y el sistema operativo: para garantizar que se apliquen los últimos parches de seguridad.

Los ciberdelitos se pueden denunciar en cualquier comisaría o incluso contactarse con el soporte de Whatsapp. Es clave conocer los peligros, así como las posibles defensas para continuar luchando contra el cibercrimen.