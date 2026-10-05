A mil kilómetros: Una moto con motor robado en Florencio Varela apareció en un baldío de Chimpay

La encontró la Policía. Un joven dijo que era su dueño y que la había dejado ahí por el pinchazo de una rueda. Después descubrieron la verdad.

La moto encontrada por la policía en un baldío de Chimpay. Detectaron que el motor fue robado en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires.

Policías de la Comisaría 37 de Chimpay , la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino, encontraron una moto que habían dejado escondida entre los yuyos de un descampado de la zona céntrica de la localidad. Al verificar sus datos, los uniformados constataron que el motor que tenía colocado registraba un pedido de secuestro por robo, pero a más de mil kilómetros de distancia.

El procedimiento se desarrolló en las primeras horas de la madrugada de este lunes, cuando efectivos policiales que recorrían el sector a bordo de un patrullero Fiat Cronos observaron una moto estacionada detrás de un monte natural densamente crecido, en inmediaciones de la plaza céntrica, sobre calle Los Ceibos. Al inspeccionar el rodado, los efectivos constataron que presentaba una de sus ruedas pinchadas, pero no había ninguna persona en las cercanías.

Sin embargo, minutos después se hizo presente un joven de 19 años, quien manifestó ser el propietario y explicó que había dejado la moto en ese lugar debido al desperfecto.

Ante el hallazgo y la versión del supuesto dueño, se realizó la consulta correspondiente al Centro de Comunicaciones, que permitió establecer que el motor colocado en el vehículo registraba un pedido de secuestro por robo, denunciado el 16 de julio de 2025 en la ciudad de Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires.

Asimismo, se constató que la numeración del motor no coincidía con la correspondiente al cuadro del rodado, evidenciándose que el vehículo contaba con un motor sustituido.

La Fiscalía de turno dispuso el secuestro de la moto y su traslado a la unidad policial, con intervención de Gabinete de Criminalística. En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de “Encubrimiento” y se dispuso la imputación y notificación del involucrado.

Otro motor en el Valle Medio

Hace pocos días, el 28 de septiembre, la policía de Lamarque, la localidad situada a poco más de 65 kilómetros de Chimpay, informó que realizaron un allanamiento en un inmueble por una investigación por un caso de “amenazas calificadas, resistencia a la autoridad e infracción al artículo 189 bis del Código Penal”, y como resultado secuestraron un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares, una moto y un motor desarmado, que posteriormente determinaron que había sido robado en Neuquén.

La diligencia fue ordenada por el Juez de Garantías de Villa Regina, y tuvo una breve persecución, porque al momento de iniciarse el morador intentó escapar por los patios de viviendas linderas, siendo rápidamente demorado por el personal policial.

Durante la intervención se constató además que había descartado un arma de fuego en el patio de una propiedad vecina. Como resultado de la requisa, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22, con seis cartuchos en su tambor, uno de ellos con signos de percusión.

También fueron incautados dos teléfonos celulares, una motocicleta Mondial de 110 cc, municiones de distintos calibres y vainas servidas. Asimismo, los efectivos hallaron el motor desarmado cuya numeración fue verificada a través del sistema DNRPA. La consulta permitió establecer que registraba un pedido de secuestro por robo, con requerimiento vigente en la provincia de Neuquén.

La Fiscalía interviniente dispuso la detención del involucrado, quedando sujeto a actuaciones por “Amenazas calificadas, Resistencia a la autoridad e infracción al artículo 189 bis del Código Penal”.Paralelamente, se iniciaron actuaciones por presunto encubrimiento y se dio intervención a la fiscalía correspondiente por el motor recuperado.

"El procedimiento permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados y recuperar elementos vinculados a distintos requerimientos judiciales, destacándose la rápida intervención del personal policial y el trabajo coordinado con Criminalística y el Ministerio Público Fiscal", destacaron desde la fuerza.