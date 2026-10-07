Una camioneta fue encontrada tras ser robada en Cipolletti y un camión con pedido de secuestro fue detectado en Cinco Saltos mediante un lector de patentes.

Dos vehículos robados, una alerta y un fuerte operativo policial: qué pasó en Cipolletti y Cinco Saltos.

Dos vehículos que tenían pedidos de secuestro fueron recuperados este martes en distintos procedimientos realizados por la Policía de Río Negro en Cipolletti y Cinco Saltos .

Uno de los operativos comenzó luego de un llamado al sistema Río Negro Emergencias 911 , que alertó sobre el robo de una Peugeot Partner blanca en Cipolletti .

Según informaron fuentes policiales, el vehículo había sido sustraído mientras su propietario, un hombre de 59 años que trabaja como repartidor, realizaba una entrega en un comercio de la zona urbana.

El hombre había dejado la camioneta con el motor encendido y se había bajado para entregar un pedido. Al regresar, advirtió que el utilitario ya no estaba.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo de búsqueda. Los efectivos realizaron un recorrido por la zona y lograron encontrar la Partner abandonada sobre el sector de Jorge Newbery, en dirección a calle Perú.

La camioneta fue devuelta a su propietario

Una vez localizado el vehículo, intervino personal del Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

Luego de la intervención de la fiscal de turno, se dispuso la restitución inmediata de la camioneta a su propietario.

En paralelo, la Subcomisaría 79° inició el Legajo de Investigación Preliminar para determinar las circunstancias del robo e identificar al responsable.

En Cinco Saltos, un lector de patentes detectó otro vehículo buscado

El segundo procedimiento tuvo lugar en Cinco Saltos, donde un camión fue detectado mediante el sistema de lectura automática de patentes, conocido como LPR.

El dispositivo permitió advertir que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente, requerido por la Comisaría 43° con intervención de la Fiscalía Descentralizada.

Tras recibir la alerta, personal policial motorizado montó un operativo de interceptación y logró detener la marcha del camión en la vía pública.

Los efectivos identificaron al conductor, un hombre mayor de edad, y procedieron al traslado del vehículo y del demorado hacia la Comisaría 43°.

Allí continuaron las diligencias judiciales correspondientes, en el marco de una causa iniciada por encubrimiento.

Robó una bolsa de cebollas en una verdulería, fue por más y lo pescaron

Un joven quedó preso acusado de haber robado una bolsa de cebolla de una verdulería de Cipolletti. Lo sorprendente es que ya había logrado cometer el hecho, pero volvió al mismo lugar con intenciones de llevarse algo más, y ahí lo pescaron los damnificados.

El incidente ocurrió el martes minutos antes de las 20 en la esquina de Juan de Dios Filiberto (continuación de España) y Esquiu, frente a la Comisaría de la Familia.

Un llamado recibido en el 109 (línea telefónica de emergencias municipal) alertó que se producía un disturbio con un hombre que había sido reducido en el piso por otras personas. Presumían que era un ladrón.

Una patrulla de la Comisaría 32 fue hasta el sitio señalado y encontraron a un grupo de personas y a otro sujeto con signos de haber sido atrapado. Los testimonios recabados por los uniformados indicaban que el desconocido había robado horas antes una bolsa de cebolla de una verdulería situada sobre la calle La Esmeralda, a un par de cuadras de distancia.

Sin embargo, luego regresó al mismo comercio con intenciones de cometer otro ilícito, por lo que al verlo lo corrieron por la calle hasta que pudieron alcanzarlo.

El sospechoso que apresado por los policías y trasladado a la unidad del barrio La Paz. Se determinó que es oriundo de Neuquén y que registra un pedido de captura vigente en esa provincia. No se precisó la causa.