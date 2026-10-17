Un auto pasó por Cipolletti, activó una alerta y terminó secuestrado en plena Ruta 22

El conductor, de 42 años y oriundo de Añelo, fue interceptado en Allen. La Policía confirmó que el vehículo tenía un pedido judicial vigente desde Tierra del Fuego.

Las cámaras en Cipolletti permitieron secuestrar un vehículo con pedido activo desde Tierra del Fuego.

Un operativo policial desplegado sobre la Ruta Nacional 22 terminó con el secuestro de un vehículo que tenía un requerimiento judicial vigente . La intervención fue posible gracias a una alerta emitida por el Anillo Digital de Cipolletti , que permitió identificar el automóvil y seguir su recorrido hacia otra localidad del Alto Valle.

El procedimiento involucró a distintas unidades policiales de Río Negro, que coordinaron sus movimientos para localizar el rodado. La información obtenida mediante las cámaras de seguridad permitió anticipar su desplazamiento y organizar un operativo sobre uno de los corredores viales más transitados de la región.

La situación comenzó cuando el Centro Inteligente de Seguridad de Cipolletti recibió una activación positiva del sistema de lectura automática de patentes . El dispositivo había identificado un Chevrolet Onix que registraba un pedido de secuestro prendario emitido apenas unas horas antes.

El automóvil continuó su recorrido por la región, mientras los operadores del sistema comunicaban la novedad a las unidades policiales de prevención. También se notificó a los centros de monitoreo de localidades vecinas para facilitar su localización.

Lo interceptaron sobre la Ruta Nacional 22

La búsqueda tuvo resultados minutos después, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) lograron visualizar el Chevrolet Onix mientras circulaba por la Ruta Nacional 22. Los uniformados comenzaron a escoltarlo y coordinaron su interceptación con personal de Seguridad Vial.

Finalmente, el vehículo fue detenido a la altura del kilómetro 1.198 de la Ruta Nacional 22, en jurisdicción de Allen. Allí intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que concretó el procedimiento y avanzó con las verificaciones correspondientes.

Una vez que el automóvil quedó interceptado, los efectivos realizaron una consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Esta herramienta permite verificar la existencia de requerimientos policiales y judiciales registrados por distintas fuerzas de seguridad del país.

La consulta confirmó que el Chevrolet Onix tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Policía de Tierra del Fuego. De esta manera, los uniformados corroboraron que la alerta inicial del sistema de vigilancia correspondía a un requerimiento activo.

El conductor era de Añelo y el vehículo quedó secuestrado

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron al conductor del automóvil, un hombre de 42 años con domicilio en Añelo, provincia de Neuquén. Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para dejar constancia de su identificación y de la situación registral del vehículo.

Tras confirmar el requerimiento, el personal policial dispuso el secuestro del Chevrolet Onix, que quedó a disposición de la Justicia. La medida respondió al pedido prendario vigente que había sido detectado inicialmente mediante las cámaras instaladas en Cipolletti.

Cómo funciona el Anillo Digital de Cipolletti

El procedimiento volvió a poner de relieve el funcionamiento del Anillo Digital de Cipolletti, una herramienta tecnológica que permite detectar vehículos mediante cámaras equipadas con sistemas automáticos de reconocimiento de patentes, conocidos por sus siglas LPR.

Estos dispositivos registran las matrículas de los automóviles que atraviesan los puntos de vigilancia y permiten contrastarlas con información disponible sobre requerimientos vigentes. Cuando se produce una coincidencia, el sistema genera una alerta para los operadores de seguridad.