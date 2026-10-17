Cipolletti fue sede de un encuentro que abrió nuevas oportunidades para los jóvenes

La iniciativa provincial reunió a jóvenes de entre 16 y 30 años con propuestas de inserción laboral, formación y desarrollo de proyectos propios.

Encuentro Joven fue un éxito en Cipolletti y se prepara para continuar por el Alto Valle.

Cipolletti fue escenario de una nueva jornada de Encuentro Joven , una iniciativa impulsada por la Secretaría de Juventud de Río Negro que busca acercar herramientas, programas provinciales y oportunidades de desarrollo a jóvenes de entre 16 y 30 años.

La actividad se desarrolló en el Salón Multipropósito del barrio 1200 Viviendas, donde los participantes pudieron acceder a información sobre inserción laboral, capacitaciones, emprendimientos, propuestas culturales y diferentes alternativas para impulsar proyectos personales y colectivos.

El encuentro marcó el cierre de la primera gira provincial del programa, que anteriormente había visitado Choele Choel y Villa Regina. La iniciativa continuará en otras tres ciudades durante octubre, con nuevas actividades de orientación.

Ocho espacios para conocer oportunidades laborales y de formación

La jornada en Cipolletti se organizó mediante ocho estaciones temáticas, diseñadas para abordar diferentes necesidades e intereses de las juventudes. Cada espacio permitió realizar consultas y conocer los programas disponibles dentro de la administración provincial.

Las estaciones fueron Empleo Joven, Impulso 100X, Mi Emprendimiento, Cultura, Formación, Documentación, Organizate y Tu Idea. A través de estas propuestas, los asistentes recibieron orientación sobre herramientas para mejorar sus posibilidades de desarrollo personal y profesional.

La secretaria de Juventud de Río Negro, Milagros Calvo, destacó la importancia de generar instancias de contacto directo entre los jóvenes y los organismos públicos para facilitar el conocimiento de las herramientas disponibles.

“Desde la Secretaría buscamos que las políticas públicas estén cada vez más cerca de las juventudes. Muchas veces existen programas y herramientas que pueden acompañar sus proyectos, pero es necesario generar espacios accesibles para conocerlos, consultar y saber cómo aprovecharlos”, expresó.

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Cómo acceder a las herramientas para conseguir el primer empleo

Uno de los espacios destacados fue Empleo Joven, una propuesta coordinada entre la Secretaría de Juventud y la Secretaría de Trabajo de Río Negro, destinada a brindar conocimientos prácticos para facilitar la búsqueda laboral.

El director de Desarrollo Integral de las Juventudes, Franco Obregón, explicó que el programa contempla herramientas para elaborar un currículum vitae, presentar conocimientos y oficios, y mejorar las posibilidades de incorporarse al mundo del trabajo.

“A través de Empleo Joven, programa que estamos coordinando con la Secretaría de Trabajo, las y los jóvenes pueden aprender a armar su curriculum vitae para que puedan ofrecer sus oficios, sus conocimientos y también para que puedan el día de mañana insertarse en el mundo laboral”, indicó.

Estefania Petrella

Encuentro Joven continuará en Fernández Oro, Cinco Saltos y Catriel

Luego de las actividades realizadas en Cipolletti, el programa provincial continuará su recorrido durante octubre con tres nuevas jornadas en localidades del Alto Valle y el norte de Río Negro, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.

La próxima actividad será el martes 27 de octubre en General Fernández Oro, de 12.30 a 20, en el Centro Cultural GFO, ubicado en la intersección de las calles Don Bosco y Villegas.

El miércoles 28 de octubre, la propuesta llegará a Cinco Saltos, donde se desarrollará en el Polideportivo N.º 2, situado en General Pacheco y Tierra del Fuego, también entre las 12.30 y las 20.

Finalmente, el jueves 29 de octubre, Encuentro Joven se trasladará a Catriel. La actividad tendrá lugar en la ESRN N.º 21, ubicada en Valcheta y 9 de Julio, frente al complejo Cotecal, en el mismo horario.