"Encuentro Joven" llega a Cipolletti: qué propuestas tendrá. 

La iniciativa de la Secretaría de Juventud de Río Negro se realizará el jueves 15 de octubre en el Salón Multipropósito de 1200 Viviendas para jóvenes de entre 16 y 30 años. Conocé la oferta de esta propuesta.

La Secretaría de Juventud de Río Negro realizará este jueves 15 de octubre el Encuentro Joven en Cipolletti , una propuesta que busca acercar a las juventudes información, herramientas disponibles a través de los programas del Estado provincial. La actividad será de 12.30 a 20 horas, en el Salón Multipropósito de 1200 Viviendas, ubicado en La Plata Este 1415. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años .

El objetivo es generar un espacio cercano, dinámico y participativo donde los asistentes puedan realizar consultas, plantear inquietudes, conocer programas vigentes y recibir orientación para desarrollar sus proyectos personales, laborales y colectivos.

Durante la jornada se habilitarán diferentes estaciones de atención para brindar información y asesoramiento en distintas áreas de interés para las juventudes.

Empleo Joven: información sobre programas de empleo, capacitación laboral y oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

información sobre programas de empleo, capacitación laboral y oportunidades de inserción en el mercado de trabajo. Impulso 100X: orientación para desarrollar ideas, proyectos e iniciativas vinculadas con nuevas tecnologías y oportunidades.

orientación para desarrollar ideas, proyectos e iniciativas vinculadas con nuevas tecnologías y oportunidades. Mi Emprendimiento: asesoramiento para iniciar un emprendimiento, conocer requisitos y acceder a herramientas de financiamiento o aportes económicos.

asesoramiento para iniciar un emprendimiento, conocer requisitos y acceder a herramientas de financiamiento o aportes económicos. Cultura: información sobre programas y actividades relacionadas con la música, el arte, la danza, la producción audiovisual y la cultura urbana.

información sobre programas y actividades relacionadas con la música, el arte, la danza, la producción audiovisual y la cultura urbana. Formación: acceso a información sobre cursos, talleres, capacitaciones y herramientas para adquirir nuevas habilidades.

acceso a información sobre cursos, talleres, capacitaciones y herramientas para adquirir nuevas habilidades. Documentación: orientación para realizar trámites vinculados con el DNI y otros documentos personales.

orientación para realizar trámites vinculados con el DNI y otros documentos personales. Organízate: acompañamiento para jóvenes interesados en conformar asociaciones civiles, agrupaciones u otras organizaciones.

acompañamiento para jóvenes interesados en conformar asociaciones civiles, agrupaciones u otras organizaciones. Tu Idea: un espacio para presentar proyectos personales y recibir orientación sobre los recursos disponibles para concretarlos.

Una propuesta participativa

El encuentro tendrá un formato organizado en estaciones de atención. Al ingresar, cada participante realizará una breve acreditación en la que podrá indicar sus principales intereses y necesidades para facilitar el acceso a la información correspondiente.

La propuesta apunta a jóvenes entre los 16 y 30 años que se quieran acercar las políticas públicas a los jóvenes y facilitar el acceso a programas vinculados con el empleo, la formación, la participación ciudadana y el desarrollo de iniciativas propias.

Encuentro Joven también llegará a otras localidades

La iniciativa se desarrollará también en otras localidades de Río Negro, con el propósito de ampliar el alcance de las herramientas y oportunidades destinadas a las juventudes de la provincia.

Estefania Petrella

La Feria del Libro de Cipolletti continúa con grandes figuras nacionales

La 21° Feria del Libro de Cipolletti continúa con una intensa programación de actividades culturales que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de octubre. Tras un fin de semana largo con importantes convocatorias, el encuentro literario renueva su agenda con escritores, artistas y propuestas destinadas a diferentes públicos.

Desde este miércoles 14 de octubre, la feria ofrecerá nuevas oportunidades para disfrutar de la literatura y el arte. Entre los principales atractivos aparece la participación del reconocido escritor Eduardo Sacheri, prevista para el viernes 16.

Además, la programación contempla actividades especialmente destinadas a establecimientos educativos, con talleres de animación, robótica, ciencias, narración y teatro. Las propuestas escolares se desarrollarán hasta el jueves 16, según la grilla oficial.

Miércoles 14 de octubre: literatura, música y actividades para toda la familia

La agenda de este miércoles tiene a Pablo Gutiérrez y Cecilia Villarreal quienes presentarán a las 18.30: "Palabras para Bailar". Posteriormente, a las 19.30 se realizará la charla "Después de los 60 también se ama: deseo, afectos y sexualidad en la vejez", coordinada por María Cecilia Beitia.

La programación cinematográfica incluirá a partir de las 20 "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", destinada especialmente a jóvenes y adultos.

En el teatro del CCC se presentará la Camerata de Cuerdas a las 19 y, posteriormente, a las 19.30, actuará el Cuarteto de Cuerdas Álamos. Ambas actividades requieren el retiro anticipado de entradas.

Jueves 15 de octubre: libros, creatividad y espectáculos musicales

El jueves continuará la programación con nuevas presentaciones literarias. A las 18, en la sala Visuales, Sara del Rosario Pala Fernández presentará "Atardeceres que enamoran", mientras que a las 19 será el turno de Paula Fava y Fabián Cruciani.

Ambos autores estarán a cargo de la presentación de "Amor conSentido, el sentido de una organización". A las 20, Liliana Fedeli ofrecerá una conferencia vinculada con una celebración de la educación física.

En la sala Piazzolla, a las 18.30, Laura Massina presentará "La obligación de ser feliz". Posteriormente, a las 19.30, María del Luján Goicoechea compartirá su libro "Campana de Farol... Relato de estadas y travesías".

La programación también contempla el taller "Desbloquear la creatividad", a cargo de NADA Creativos, desde las 19 en la Globa 1. La propuesta está destinada al público general y requiere inscripción previa.

Para los amantes del cine, a las 18 se proyectará "La familia del futuro", mientras que a las 20 comenzará "El código enigma", una película destinada especialmente a jóvenes y adultos.

En el teatro, el Coro Municipal se presentará a las 19 y la Banda Municipal de Cipolletti ofrecerá un espectáculo desde las 19.30. Ambas propuestas requieren retirar las entradas con anticipación.

Estefania Petrella

Viernes 16 de octubre: Eduardo Sacheri llega a Cipolletti

Uno de los acontecimientos más esperados de la segunda parte de la feria será la participación del escritor Eduardo Sacheri, quien se presentará el viernes 16 de octubre en el teatro del Complejo Cultural Cipolletti.

El reconocido autor llegará para presentar su libro "Los días de la constitución", en una actividad programada entre las 20 y las 21. El encuentro estará destinado al público general y requerirá el retiro previo de entradas.

La programación comenzará a las 18 en la sala Visuales, con una charla sobre el "Cuadernillo de poemas", a cargo de Gladys Sandoval. A las 19, Francisco Rimmele presentará su libro "Odysea Pyme".