Tras las lluvias y los reclamos, Vialidad Nacional comenzó a reparar la Ruta 22 en Puente 83

Tras el temporal y los reclamos, comenzaron los trabajos de bacheo y mantenimiento en Puente 83. Las tareas se extenderán a otros sectores del Alto Valle.

Vialidad Nacional movilizó maquinaria a la Ruta 22 altura Puente 83 para acondicionar la calzada tras las lluvias.

Luego de las intensas lluvias que afectaron al Alto Valle de Río Negro y los reiterados reclamos por el deterioro de la calzada, Vialidad Nacional retomó los trabajos de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura de Puente 83 .

Las tareas comenzaron nuevamente este miércoles 14 de octubre en uno de los sectores más comprometidos del corredor vial, ubicado entre Cipolletti y Fernández Oro , donde las condiciones del camino generan preocupación entre los conductores que circulan diariamente por la zona.

La intervención se produce después de que el Gobierno de Río Negro reclamara a Nación reparaciones urgentes en las rutas nacionales 22 y 151 , especialmente en aquellos tramos donde las últimas precipitaciones agravaron el deterioro de la infraestructura vial.

Desde el Distrito Río Negro de Vialidad Nacional confirmaron que las cuadrillas retomaron las tareas de conservación que habían comenzado la semana pasada, pero que debieron suspenderse debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la región.

Qué trabajos realiza Vialidad Nacional en Puente 83

El operativo contempla diferentes intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación sobre la Ruta 22, principalmente en los sectores que presentan mayores dificultades como consecuencia del tránsito constante y las precipitaciones acumuladas durante los últimos días.

Según informó el organismo nacional, los trabajos incluyen el aporte de material, su distribución y posterior compactación en los sectores no pavimentados, además de tareas específicas de bacheo y acondicionamiento de la superficie de circulación.

Estas intervenciones buscan recuperar las condiciones de transitabilidad en un tramo que soporta diariamente el paso de vehículos particulares, transporte de cargas y conductores que se desplazan entre las distintas localidades del Alto Valle.

Desde Vialidad Nacional explicaron que el tránsito pesado, el incremento de la circulación vehicular y las condiciones climáticas adversas generan mayores exigencias sobre la infraestructura, lo que obliga a sostener distintos frentes de conservación.

Las cuadrillas trabajan sobre los sectores que requieren mantenimiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de la calzada y contribuir a la seguridad de quienes utilizan diariamente este importante corredor de comunicación regional.

También realizan reparaciones entre Allen y General Roca

Las intervenciones no se limitan al sector de Puente 83. En paralelo, Vialidad Nacional desarrolla trabajos de bacheo sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo comprendido entre las ciudades de Allen y General Roca.

En este caso, las tareas se ejecutan mediante la utilización de mezcla asfáltica en frío, un material empleado para reparar sectores deteriorados del pavimento y mejorar las condiciones de circulación en los puntos intervenidos.

El organismo adelantó que los trabajos continuarán sobre otros sectores de la ruta nacional, aunque su desarrollo dependerá de las condiciones meteorológicas y de la posibilidad de avanzar con las tareas programadas.

La planificación contempla diferentes frentes operativos para atender los sectores que necesitan mantenimiento, especialmente después de las precipitaciones que obligaron a interrumpir temporalmente las intervenciones iniciadas durante la semana anterior.