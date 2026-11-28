El lunes arriba la formación de Nación a la ciudad con distintas especialidades médicas. La atención será por orden de llegada.

El Tren 9 de Julio completó cinco jornadas de atención integral en Allen, donde brindó más de 2.000 prestaciones gratuitas de salud, asistencia y trámites a vecinos de la localidad y zonas aledañas. Desde el lunes 30 de noviembre y hasta el 12 de diciembre, estará en Cipolletti, última estación de su recorrido por Río Negro, tras las gestiones del gobernador Alberto Weretilneck ante Nación para concretar su llegada a la provincia, se informó oficialmente.

Allen fue la anteúltima ciudad del recorrido planificado por el Valle Medio y el Alto Valle. Con su llegada a Cipolletti, la formación completará su paso por la provincia y pondrá sus servicios a disposición de la comunidad hasta el 12 de diciembre.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, aseguró que “estamos muy felices, el tren viene realizando un recorrido fantástico, con 2037 atenciones se despide de Allen y hasta el momento el balance es muy positivo. El próximo lunes a las 7: 30 ya estará recibiendo a la gente en Cipolletti; es importante aclarar que por orden de llegada y sin costo”.

Las prestaciones que se ofrece en la formación

Durante su permanencia en la ciudad, la formación ofreció prestaciones de oftalmología, odontología, fonoaudiología, cardiología, psicología, obstetricia y clínica médica, además de mamografías, radiografías, vacunación y asesoramiento social. También estuvieron disponibles los servicios de RENAPER y ANSES, entre otras propuestas destinadas a facilitar el acceso de la comunidad a diferentes organismos del Estado.

La llegada del Tren 9 de Julio a Río Negro fue posible a partir de las gestiones del gobernador Weretilneck ante el Gobierno Nacional, en el marco de una política pública que busca fortalecer la presencia del Estado en el territorio. La iniciativa expresa una decisión de gestión orientada a generar oportunidades, garantizar el acceso a servicios y construir respuestas de cercanía.

Cabe destacar que estas acciones comenzaron en Río Colorado, donde se registraron 1.478 prestaciones. Posteriormente, en Darwin, la formación brindó 1.472 prestaciones, de las cuales 903 corresponden al área de salud y 569 al área social y administrativa. En Chichinales se contabilizaron 1.524 intervenciones mientras que en Roca el operativo alcanzó el mayor volumen de prestaciones hasta el momento, con 3.192 atenciones integrales: 1.890 correspondientes a salud y 1.302 al área social y de trámites. Finalmente en Allen se registraron 2037, haciendo un total hasta el momento de 9703 atenciones.