El Tren 9 de Julio llega al Valle con atención médica gratuita: cuándo estará en Cipolletti

La formación continúa su recorrido por distintas localidades rionegrinas con atención médica, entrega de anteojos y trámites gratuitos. Conocé las fechas y servicios disponibles.

El Tren 9 de Julio continúa su agenda de visitas por diferentes localidades de Río Negro.

El Tren 9 de Julio continúa su recorrido por Río Negro y se prepara para llegar a nuevas localidades con una propuesta que combina atención médica gratuita, trámites administrativos, actividades culturales y servicios educativos.

La iniciativa busca acercar prestaciones esenciales a los vecinos de distintas ciudades rionegrinas, especialmente a quienes encuentran dificultades para acceder a determinadas especialidades médicas. El servicio también llegará a General Roca, Allen y Cipolletti .

La llegada del tren a la provincia fue posible mediante las gestiones del gobernador Alberto Weretilneck ante el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano. El operativo contempla la participación de organismos provinciales, nacionales y municipales para garantizar la atención.

Atención médica gratuita y entrega de anteojos en el Tren 9 de Julio

Darwin será la próxima parada, allí la formación contará con el acompañamiento de profesionales del Hospital Área Programa Choele Choel, quienes estarán a cargo de diferentes prestaciones sanitarias destinadas a los habitantes del Valle Medio y las localidades cercanas.

La directora del hospital, Mirian Romero, destacó la importancia de esta iniciativa y confirmó que el establecimiento sanitario aportará los equipos necesarios para garantizar el funcionamiento de los consultorios instalados dentro de la formación ferroviaria.

“Desde nuestro hospital vamos a llevar los profesionales que sean necesarios para la atención de vecinos”, expresó Romero, quien valoró la coordinación entre el Ministerio de Salud provincial, Desarrollo Humano y las autoridades nacionales involucradas en el operativo.

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de acceder a consultas oftalmológicas y anteojos gratuitos, un beneficio especialmente importante para las familias que necesitan este tipo de atención y encuentran dificultades para afrontar sus costos.

“Con el servicio de oftalmología, por ejemplo, se entregan lentes gratuitos a quienes los necesitan. Vamos a contar con los equipos y profesionales correspondientes de cada área”, explicó la directora del hospital de Choele Choel.

El Tren de Capital Humano se encuentra en Río Negro y prepara la atención gratuita a partir de la próxima semana.

Cómo será la atención para los vecinos del Valle Medio

Desde la organización explicaron que la modalidad de atención será por demanda espontánea, lo que permitirá que las personas interesadas se acerquen a la formación para solicitar los servicios disponibles durante las jornadas de funcionamiento.

“A medida que quienes necesiten atención vayan llegando, se los va atendiendo”, indicó Romero. De esta manera, el operativo buscará facilitar el acceso a las prestaciones sanitarias y responder a las necesidades de la comunidad.

La funcionaria también resaltó el impacto que puede generar la llegada del tren a localidades del interior provincial, donde algunos servicios especializados requieren traslados hacia hospitales de mayor complejidad o centros médicos ubicados en otras ciudades.

“El Tren 9 de Julio está pensado para la gente, es una oportunidad única que debe aprovechar la comunidad”, celebró Romero, al destacar la posibilidad de acercar recursos sanitarios y administrativos mediante un dispositivo itinerante.

La directora sostuvo que la iniciativa “facilita la atención a la gente. Es una gran ayuda con el trabajo conjunto entre Provincia, gracias a la gestión del Gobernador Weretilneck con Nación”, y convocó a los vecinos a aprovechar su presencia.

Cuándo llegará el Tren 9 de Julio al Alto Valle

El recorrido continuará durante las próximas semanas y tendrá varias paradas en el Alto Valle de Río Negro. La programación difundida por las autoridades establece las siguientes fechas para cada una de las localidades incluidas.

Fechas de atención

Darwin - 19 al 30 de octubre

Chichinales - 2 al 6 de noviembre

General Roca - 9 al 20 de noviembre

Allen - 23 al 27 de noviembre

Cipolletti - 30 de noviembre al 12 de diciembre

Un tren de 280 metros con 11 vagones equipados

El Tren 9 de Julio cuenta con una extensión aproximada de 280 metros y 11 vagones, acondicionados para ofrecer prestaciones sanitarias, asistencia administrativa y propuestas educativas y culturales durante su recorrido por distintas comunidades de Río Negro.

El dispositivo funciona mediante un esquema de coordinación entre Nación, Provincia y municipios, con la participación de profesionales y trabajadores de diferentes organismos. Su objetivo es acercar servicios públicos a la población mediante una infraestructura ferroviaria especialmente equipada.