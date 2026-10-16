Buscan desde el lunes a una mujer de 39 años en Río Negro: a dónde dijo que iba
Crece la desesperación del entorno de Vanesa Mansilla. La policía de la provincia difundió sus características físicas.
La Policía de Río Negro desplegó un operativo de búsqueda y solicitó la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Vanesa Alejandra Mansilla, una mujer de 39 años que se encuentra desaparecida desde el pasado lunes.
La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 28°, ubicada en el Alto de Bariloche (en la intersección de las calles La Paz y Onelli). Según la presentación realizada por sus allegados, la mujer avisó el día lunes que salía a realizar una caminata y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias ni contacto con ella.
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Desde las fuerzas de seguridad difundieron la descripción física y la indumentaria con la que fue vista por última vez para facilitar su identificación por parte de los vecinos:
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Contextura física y tez: Delgada, con un peso aproximado de 60 kilos y piel blanca.
Estatura: 1,56 metros aproximadamente.
Cabello y ojos: Cabello de color castaño, corto hasta los hombros, y ojos marrones.
Señas particulares: Posee tatuajes en ambos antebrazos con los nombres “Máximo y Mía”, así como también en ambas piernas.
Vestimenta: Al momento de retirarse vestía una calza negra, un buzo tipo peluche naranja con marrón (con temática de jirafa), una campera de abrigo beige y llevaba consigo una cartera negra.
Solicitud de información
Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información certera o datos que puedan aportar a la causa se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.
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