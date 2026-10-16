Provincia LMCipolletti Búsqueda de personas Buscan desde el lunes a una mujer de 39 años en Río Negro: a dónde dijo que iba

Crece la desesperación del entorno de Vanesa Mansilla. La policía de la provincia difundió sus características físicas. Agregar LM Cipolletti a







Vanesa desapareció misteriosamente el pasado lunes.

La Policía de Río Negro desplegó un operativo de búsqueda y solicitó la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Vanesa Alejandra Mansilla, una mujer de 39 años que se encuentra desaparecida desde el pasado lunes.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 28°, ubicada en el Alto de Bariloche (en la intersección de las calles La Paz y Onelli). Según la presentación realizada por sus allegados, la mujer avisó el día lunes que salía a realizar una caminata y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias ni contacto con ella.

Desde las fuerzas de seguridad difundieron la descripción física y la indumentaria con la que fue vista por última vez para facilitar su identificación por parte de los vecinos: