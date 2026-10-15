Raúl Moyano, de 59 años, desapareció el lunes tras salir a caminar por el cerro Ñuñorco. Bomberos y policías rastrillan la zona.

Salió a caminar por un cerro y no volvió: buscan a un hombre de Río Negro en Tucumán.

La preocupación crece en Tucumán por la desaparición de Raúl Alfredo Moyano , un hombre de 59 años que salió a caminar por el cerro Ñuñorco y nunca regresó. El operativo de búsqueda se intensificó este miércoles con la participación de bomberos voluntarios , que recorren sectores de difícil acceso en los alrededores de El Mollar y Tafí del Valle .

Moyano reside actualmente en Bariloche, Río Negro , y se encontraba de visita en Tucumán cuando desapareció. Según la denuncia, el lunes 12 de octubre, alrededor de las 11, salió rumbo a la montaña. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

Las tareas de búsqueda cuentan con la intervención de la Comisaría de El Mollar y de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

Desde las primeras horas del miércoles, bomberos voluntarios de El Mollar y Concepción se incorporaron a los rastrillajes. Los equipos recorren senderos de alta complejidad del macizo, aunque hasta el momento no habían logrado localizar al hombre.

Durante el martes también se había solicitado la intervención de personal especializado para reforzar el operativo.

Cómo reconocer al hombre desaparecido

Las autoridades difundieron las características físicas y la vestimenta que llevaba Moyano al momento de salir a caminar, con el objetivo de facilitar su identificación.

El hombre tiene contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello canoso, barba corta y ojos castaño oscuro. Además, posee tatuajes en ambos brazos: uno de un cóndor y otro con el escudo de River Plate.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón verde tipo cargo, camiseta de color flúor y zapatillas grises. También llevaba una mochila negra, lentes y una bandera azul con un logo de alpinistas, un elemento que puede resultar clave para reconocerlo.

Piden colaboración para encontrarlo

Las autoridades solicitaron la colaboración de baqueanos, senderistas y de cualquier persona que haya transitado por el cerro Ñuñorco o sus alrededores en los últimos días y pueda aportar información sobre el recorrido de Moyano.

Quienes tengan datos que permitan avanzar en la búsqueda pueden comunicarse al 911 o con la Comisaría de El Mollar.

El operativo continúa en el entorno de los Valles Calchaquíes tucumanos, en una zona montañosa cercana a El Mollar y Tafí del Valle.