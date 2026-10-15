El vecino solidario esta vez necesita que lo ayuden a él: qué le ocurre y cómo darle una mano

Su familia organizó una rifa para el Día de la Madre a fin de recaudar dinero por su difícil momento. Cómo adquirir un número y colaborar con quien siempre ayudó a los demás.

Carlos, un vecino solidario que esta vez necesita que sean generosos con él.

Carlos es un solidario y querido vecino del barrio Norte de Allen que durante gran parte de su vida trabajó ayudando a los demás. Hoy atraviesa un difícil momento de salud y su familia necesita de la generosidad de toda la comunidad.

Muchos vecinos seguramente lo recuerdan por su labor en la histórica gomería de Sánchez , donde reparaba vehículos, motos y bicicletas con la calidez de siempre. Otros lo conocerán por los fletes que realizó durante años, brindando siempre una mano dispuesta a quien lo necesitara. Tras haber vivido toda su vida en las inmediaciones del Club Alto Valle , Carlos es, sin duda, parte de la historia cotidiana y del afecto del barrio.

Hoy la realidad ha cambiado y es Carlos quien necesita el apoyo de todos. Su familia, según consigna Inforo, se encuentra organizando una rifa solidaria para afrontar los costosos gastos que demanda su tratamiento oncológico, los traslados y las diversas necesidades que surgen durante este difícil proceso.

El sorteo se llevará a cabo este domingo 18 de octubre, coincidiendo con el Día de la Madre, y se transmitirá en vivo a través de Facebook mediante el sistema de bolillero.

Quienes deseen colaborar comprando un número pueden comunicarse directamente al teléfono 2984-593259, donde les brindarán la lista actualizada con los números disponibles.

El valor de difundir y colaborar

En momentos como este es cuando la empatía y la unión barrial marcan la diferencia. Hoy Allen tiene en sus manos la hermosa oportunidad de devolverle a Carlos un poquito de todo el cariño, el esfuerzo y la dedicación que él brindó de manera desinteresada durante tantos años de trabajo.

Ningún esfuerzo es pequeño cuando se hace de corazón, y cada gesto cuenta para acompañar a una familia que hoy nos necesita más que nunca.Hoy Allen tiene la oportunidad histórica de devolverle a Carlos un poquito de todo lo que él brindó con esfuerzo y dedicación durante tantos años.