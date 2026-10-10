El Tren 9 de Julio ya acerca servicios a la comunidad de Río Negro, que festeja "con emoción" su llegada

Un pueblo agradecido por la ayuda de la formación solidaria: "Es algo que tenemos que aprovehar". Cuándo recalará en Cipolletti.

El Tren 9 de Julio continúa brindando atención gratuita en Río Colorado , donde vecinos y vecinas pueden acceder a servicios de salud, trámites y propuestas culturales. La continuidad de la iniciativa, por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck , permitirá que la formación permanezca en la ciudad hasta el 16 de octubre, antes de seguir su recorrido por otras localidades del Valle Medio y Alto Valle. El itinerario del tren sanitario, que tuvo la mejor aceptación en la zona, continuará por Darwin, Chichinales, General Roca, Allen y finalmente Cipolletti .

En estos primeros días de atención, el tren ya ofrece servicios de Medicina General, Obstetricia, Radiología, Odontología y Vacunatorio . A esta propuesta se sumó la atención en Cardiología, a cargo de la doctora Díaz, mientras que el próximo lunes comenzarán las prestaciones de Audiometría y Fonoaudiología.

La iniciativa se concreta a partir del trabajo articulado entre el Gobierno de Río Negro, el Gobierno Nacional y el Municipio de Río Colorado , con el objetivo de acercar prestaciones y respuestas a las comunidades.

La formación cuenta con 11 vagones destinados a servicios sanitarios, trámites, documentación, propuestas culturales y educativas.

El Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó la permanencia excepcional del Tren 9 de Julio en Río Negro. “Este Tren, que de alguna manera puede brindar el servicio en aquellos lugares donde está habilitado en las diferentes provincias, es la primera vez que va a estar dos meses completos. Fue una gestión del Gobernador que hay que reconocer, ya que por lo general no están más de cuatro semanas”, explicó.

El alcance de la propuesta

En cuanto al alcance regional de la propuesta, Muena explicó que los vecinos y las vecinas de La Adela, La Pampa, también podrán acceder a las prestaciones durante la estadía del tren en Río Colorado. “Junto al intendente Duilio Minieri, a legisladores y referentes de la región se tomó la decisión de que puedan atenderse. Junto a Río Colorado conviven en muchas cuestiones, sobre todo familiares, por eso es que pueden llegar a la formación para resolver lo que necesiten”, sostuvo.

Por su parte, el delegado del Valle Medio del Ministerio de Desarrollo Humano, Ariel Rodríguez, destacó la importancia de acercar estos servicios a la comunidad y facilitar el acceso gratuito de las familias a distintas atenciones. “Es algo que siempre nos pide el Ministro, que estemos cerca de la gente”, expresó.

Además, Rodríguez valoró el despliegue y la variedad de prestaciones que ofrece la formación, y convocó a la comunidad a aprovechar esta oportunidad. “Es algo que tenemos que aprovechar, tenemos que valorar esto, que es una gestión muy grande que se hizo, de estar cerca de la gente, de estar en el territorio”, afirmó.

El recorrido que terminará en Cipolletti

Tras finalizar la atención en Río Colorado, el Tren 9 de Julio continuará hacia Darwin del 19 al 30 de ocubre. Posteriormente llegará a Chichinales del 2 al 6 de noviembre y avanzará hacia las principales ciudades del Alto Valle durante un recorrido que se extenderá aproximadamente por los próximos dos meses.

El tren del Ministerio de Capital Humano recorrerá por dos meses Río Negro y legará a Cipolletti.

La formación tendrá escalas en General Roca del 9 al 20 de noviembre y Allen del 23 al 27 antes de arribar finalmente a Cipolletti desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre. Por el momento, no se informaron las fechas específicas de atención correspondientes a cada una de esas ciudades, que serán comunicadas a medida que avance el cronograma.

“Desde el Ministerio articulan con cada municipio la logística, hasta diciembre el Tren recorrerá Río Negro”, confirmaron fuentes a LM Cipolletti.