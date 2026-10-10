Un chofer del COLE dio positivo de alcoholemia tras cometer una infracción en Cipolletti

Una maniobra peligrosa sobre la Ruta 151 alertó a la Policía. Los efectivos percibieron aliento etílico y confirmaron sus sospechas. ¿Cuánto arrojó el test?

Un chofer del COLE de Neuquén dio positivo de alcoholemia mientras circulaba por Cipolletti.

Un chofer del transporte público COLE de Neuquén fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol durante un procedimiento realizado este sábado por la mañana en Cipolletti . El conductor fue interceptado luego de protagonizar una maniobra irregular.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:30 de este sábado 10 de octubre , cuando efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti advirtieron una maniobra indebida realizada por un colectivo que circulaba sobre la Ruta Nacional 151 .

La situación llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron detener la marcha de la unidad para identificar al conductor y verificar las condiciones en las que circulaba. Sin embargo, durante el procedimiento descubrieron una irregularidad todavía más grave.

Al acercarse al puesto de conducción, los efectivos percibieron que el trabajador presentaba “aliento etílico”, una señal que motivó la intervención de los agentes especializados para determinar si había consumido bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante.

El chofer arrojó 0,67 de alcohol en sangre. Archivo

El chofer del COLE dio positivo en el test de alcoholemia

Ante las sospechas, el personal policial solicitó la realización de un test de alcoholemia. El procedimiento contó también con la participación de integrantes de la Agencia de Seguridad Vial, quienes colaboraron con las tareas de fiscalización.

El resultado confirmó las sospechas iniciales: el conductor del colectivo COLE registró 0,67 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido para circular, establecido en cero en la legislación vigente.

El caso generó preocupación por tratarse de un trabajador del transporte urbano de pasajeros, cuya actividad implica una responsabilidad directa sobre la seguridad de quienes utilizan diariamente el servicio y del resto de los conductores.

La unidad, salía de la base ubicada en la ciudad para iniciar su servicio en Neuquén. Quedó secuestrada en el puesto caminero y a la espera de las actuaciones correspondientes de las autoridades de control.

Controles en ingresos a Cipolletti junto a la BMA.

Operativo de tránsito en Cipolletti: 161 vehículos identificados

El episodio se produjo en una jornada marcada por el despliegue de controles vehiculares en distintos accesos a Cipolletti, con la participación de efectivos policiales y agentes especializados en tareas de prevención vial.

Durante las últimas horas, el Cuerpo de Seguridad Vial desarrolló operativos conjuntos con personal de la Regional Quinta de Policía y efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) en sectores estratégicos de circulación.

Los procedimientos se concentraron frente al destacamento de la Policía Caminera, en inmediaciones de Puente 83 y en el sector del Tercer Puente, donde los agentes verificaron documentación y condiciones de circulación.

Según el balance oficial, durante los controles fueron identificados 161 vehículos. Como resultado de las inspecciones, l os uniformados confeccionaron 12 actas de infracción por falta de documentación y realizaron una retención preventiva de una moto.

En este último caso, la irregularidad fue subsanada durante el procedimiento, por lo que la situación quedó regularizada. Sin embargo, otro de los controles permitió detectar un automóvil que presentaba un requerimiento judicial vigente.

Las cámaras del 911 detectaron un vehículo buscado por la Policía de Neuquén

Uno de los resultados más relevantes del operativo fue el secuestro de un vehículo que tenía un pedido vigente desde mayo de 2026, solicitado por autoridades policiales de la vecina provincia de Neuquén.

La detección se produjo mediante el sistema de lectura automática de patentes (LPR), integrado a las cámaras de seguridad del 911, una herramienta utilizada para identificar vehículos con requerimientos judiciales o administrativos.

Tras recibir la alerta, los efectivos verificaron los datos del rodado mediante los sistemas de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

La consulta confirmó que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente desde el 15 de mayo de 2026, solicitado por la Policía de Neuquén en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado Civil N° 2.