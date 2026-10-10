Dos meses de investigación permitieron desbaratar otro kiosco narco en Río Negro

Una denuncia anónima permitió descubrir un punto de venta de drogas. Secuestraron cocaína y elementos de fraccionamiento. Una mujer quedó involucrada.

Una denuncia anónima , dos meses de investigación y un allanamiento ordenado por la Justicia permitieron detectar un kiosco narco en Villa Regina , donde la Policía secuestró cocaína y elementos que serían utilizados para comercializar estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda del barrio Este , luego de una investigación que comenzó con información aportada a través de la línea gratuita y confidencial habilitada para denunciar situaciones relacionadas con el narcotráfico en Río Negro .

Durante el operativo, los efectivos encontraron una sustancia blanca que dio positivo para cocaína y numerosos envoltorios de nylon. Como resultado de las actuaciones, una mujer de 37 años quedó vinculada a la investigación judicial .

Una denuncia anónima permitió iniciar la investigación

La investigación comenzó aproximadamente dos meses antes del allanamiento, cuando una persona se comunicó de manera anónima con la línea telefónica destinada a recibir información sobre posibles puntos de comercialización de drogas en la provincia.

A partir de esa comunicación, los investigadores desarrollaron distintas tareas para reunir elementos que permitieran avanzar con una medida judicial. El trabajo estuvo orientado a determinar la existencia de una posible actividad vinculada con la venta de estupefacientes.

Con los resultados obtenidos durante las averiguaciones, se solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el juez de Garantías Hugo Greca, en el marco de las actuaciones impulsadas desde la Justicia.

La intervención fue tramitada por el área de Investigación y Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, que reunió los elementos necesarios para avanzar con el procedimiento en el domicilio investigado.

Encontraron cocaína y elementos para fraccionar droga

El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Sierra Grande, en el barrio Este de Villa Regina, donde los efectivos realizaron una inspección de los distintos ambientes en busca de elementos vinculados con la investigación.

Durante la requisa, el personal policial encontró sobre una cómoda, dentro de una habitación, una sustancia polvorienta de color blanco. Inmediatamente se realizó un test orientativo, cuyo resultado fue positivo para la presencia de cocaína.

Además, los investigadores secuestraron numerosos envoltorios de nylon, elementos considerados compatibles con el fraccionamiento de sustancias estupefacientes en pequeñas dosis, una modalidad habitualmente asociada con la comercialización de drogas al menudeo.

Como consecuencia del procedimiento, una mujer de 37 años fue notificada por infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes y quedó a disposición de la Justicia Federal, que deberá determinar su responsabilidad.

Archivo

El operativo policial y cómo denunciar puntos de venta

El procedimiento estuvo encabezado por la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, con asiento en Villa Regina. También participaron efectivos del grupo especial COER de esa localidad y personal de la sección Canes de Allen.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia recordaron que se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-333-4124, destinada a recibir denuncias anónimas y confidenciales sobre posibles actividades relacionadas con el narcotráfico en todo el territorio provincial.

El servicio funciona bajo la órbita de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y permite que los ciudadanos aporten información sobre presuntos puntos de venta de drogas, sin necesidad de revelar su identidad.