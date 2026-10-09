Desmantelan kiosco narco en Cipolletti: secuestraron marihuana y cocaína

La investigación se inició a partir de un pedido de la Unidad Fiscal de General Roca sobre un domicilio del barrio Don Bosco.

Desmantelan kiosco narco en Cipolletti: el importante operativo del Ministerio de Seguridad de Nación.

A través de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional , efectivos de la Policía Federal Argentina ( PFA ) desmantelaron un punto de venta de drogas en la provincia de Río Negro . Se logró la detención del principal sospechoso y el decomiso de más de medio kilo de drogas.

La presente causa tuvo su inicio cuando el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, a cargo de Sebastián Gallardo y con presencia del Auxiliar Fiscal Francisco Iglesia Frezzini que emitió un oficio judicial destinado a la División Antidrogas Cipolletti .

El acto siguiente fue la realización de tareas investigativas orientadas a establecer si un domicilio ubicado en el barrio Don Bosco de Cipolletti, concentraría ardides vinculados al tráfico de estupefacientes.

Qué se encontró

Tras las tareas de campo y el análisis de información, los investigadores establecieron que la casa funcionaría como un lugar donde se guardaba, fraccionaba y vendía droga, e identificaron a un hombre como encargado.

En el marco de las labores, además, los funcionarios policiales identificaron a un hombre como el encargado de la comisión de estos delitos.

Habiéndose reunido las pruebas requeridas, las autoridades judiciales autorizaron la realización del correspondiente allanamiento.

Durante el operativo, se logró la detención del sospechoso y el secuestro de:

Más de medio kilo de marihuana

Varias dosis de cocaína

Tres teléfonos celulares

Un posnet

340.000 pesos en efectivo

Documentación de interés para la causa

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

Investigaban conflictos entre narcos y secuestraron en las 1200 Viviendas

Un allanamiento en un departamento de las 1200 Viviendas de Cipolletti permitió secuestrar unas 200 dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión y teléfonos celulares, elementos que indican el posible funcionamiento de un kiosco narco. El operativo fue resultado de una investigación de dos meses realizada por la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales, se informó oficialmente.

Pero además volvió a poner en escena la violenta disputa por el dominio territorial que libran bandas que se dedican a la venta de drogas, conflictos que han provocado víctimas fatales y se han convertido un drama para el resto del vecindario.

El procedimiento, que contó con la participación de decenas de uniformados que llegaron silenciosamente en varios vehículos, se concretó durante la tarde noche del jueves, en un domicilio ubicado sobre calle Manuel Estrada al 1800, a unos 200 metros de la Subcomisaría 79.