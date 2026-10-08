Una requisa de rutina en el sector de visitas del Penal 1 en Viedma permitió detectar el intento de ingreso de cocaína.

Intentó ingresar a un Penal con ocho paquetes de cocaína: cómo lo descubrieron.

El procedimiento se inició alrededor de las 11 de la mañana cuando una mujer se presentó en el Área de Visita y Correspondencia para encontrarse con un interno alojado en el sector de condenados. Luego de corroborar sus datos personales, personal femenino inició la requisa correspondiente, previa al ingreso al sector de visitas. Durante el control, la visitante entregó voluntariamente un envoltorio que llevaba oculto.

El elemento fue colocado sobre la mesa de requisa para el procedimiento. Al ser revisado, el personal penitenciario constató que contenía ocho paquetes con una sustancia en polvo de color blanco, cuyo pesaje arrojó un total de 69,8 gramos .

La sustancia fue secuestrada, identificada y puesta bajo resguardo para continuar con las actuaciones correspondientes.

A raíz del procedimiento, se inició una causa por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención de la autoridad judicial competente.

El operativo permitió detectar y evitar el ingreso de la sustancia al establecimiento penitenciario, impidiendo que atravesara los controles de seguridad y llegara al interior de la unidad.

La golpiza en manos de los efectivos policiales, le provocó graves lesiones en el cuerpo y el posterior desmayo. Archivo

Persecución en Viedma: tres detenidos y cocaína secuestrada

Una persecución policial que comenzó durante la madrugada de este jueves en Viedma terminó con tres jóvenes detenidos y el secuestro de 9,5 gramos de cocaína, además de un vehículo que quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se inició cerca de la medianoche, cuando efectivos de la Comisaría 1ª realizaban tareas de prevención y observaron un Chevrolet Prisma blanco con tres personas a bordo, que circulaba por Álvaro Barros en dirección al bulevar Sussini.

Los policías intentaron detener la marcha mediante señales sonoras y lumínicas, pero el conductor hizo caso omiso y aceleró, por lo que se inició una persecución por distintas calles de la ciudad.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en inmediaciones del Boulevard Contín 25, con la intervención de un segundo móvil policial. Los tres ocupantes, de 18, 19 y 20 años, fueron obligados a descender para ser identificados.

Un intento fallido

Durante el cacheo de seguridad, el joven de 20 años habría agredido a uno de los efectivos y salió corriendo. Los policías iniciaron una persecución a pie y lograron interceptarlo unos 100 metros más adelante.

En ese trayecto, según informó la Policía, el joven habría descartado un envoltorio transparente con una sustancia blanca sobre el césped de la vereda, en la esquina de Colón y Contín.

Mientras los efectivos perseguían al joven, los otros dos ocupantes también intentaron escapar, aunque fueron reducidos a pocos metros del lugar.

Los tres quedaron detenidos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que el vehículo fue secuestrado preventivamente.

Posteriormente, personal de Toxicomanía realizó un narcotest sobre la sustancia hallada, que dio resultado positivo para cocaína. El pesaje determinó un total de 9,5 gramos.

Por el hallazgo de la droga tomó intervención la Justicia Federal, ante una posible infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.