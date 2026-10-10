Impactante choque en la Ruta 22: no alcanzó a frenar y se estrelló contra un bloque de cemento

El siniestro ocurrió durante las primeras horas del sábado en Cipolletti. El automovilista circulaba por un sector no habilitado y debió ser asistido.

Fuerte choque de un vehículo con un jersey de cemento en la ruta 22 a la altura del barrio María Elvira de Cipolletti.

Un violento accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este sábado en la Ruta Nacional 22 , en Cipolletti . Un automóvil que circulaba a alta velocidad terminó impactando contra una barrera de cemento ubicada sobre la calzada.

El siniestro ocurrió en inmediaciones del ingreso al barrio María Elvira , donde el conductor de un Chevrolet Celta rojo se encontró de frente con un bloque de hormigón mientras transitaba por un sector que no estaba habilitado para la circulación vehicular.

Según confirmaron fuentes policiales a LM Cipolletti , el automovilista avanzaba a una velocidad elevada y, cuando advirtió la presencia del obstáculo, no consiguió detener la marcha. Como consecuencia, terminó protagonizando un fuerte impacto contra la estructura de cemento.

El episodio motivó la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, cuyos efectivos se trasladaron hasta el lugar para asistir al conductor, evaluar las condiciones del tránsito y realizar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

El conductor fue asistido por personal de emergencias

Pese a la violencia del impacto, las primeras informaciones policiales indicaron que el conductor no sufrió lesiones de consideración. Sin embargo, debido a las características del choque, se solicitó la intervención del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME).

Los profesionales sanitarios fueron convocados para evaluar el estado de salud del automovilista y descartar posibles complicaciones derivadas del impacto.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los efectivos fue que el vehículo circulaba por un camino no habilitado, una circunstancia que, sumada a la velocidad, resultó determinante para que el conductor no pudiera evitar la colisión.

La presencia del jersey de cemento, utilizado como elemento de separación o bloqueo del tránsito, sorprendió al automovilista, quien no contó con la distancia suficiente para frenar antes de encontrarse de frente con la estructura.

Ruta 151: vehículos dañados por los baches inundados

El accidente sobre la Ruta 22 no fue la única intervención que debió afrontar el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado también se registraron incidentes sobre la Ruta Nacional 151.

En particular, los inconvenientes se concentraron a la altura del kilómetro 9, donde varios automovilistas sufrieron la rotura de neumáticos después de atravesar sectores de la calzada que presentan importantes baches cubiertos por el agua acumulada.

Las intensas lluvias registradas en el Alto Valle agravaron las dificultades para circular por este tramo. El agua impide distinguir la profundidad de los pozos y convierte el recorrido en un riesgo para quienes transitan por la zona.

Los agentes viales debieron intervenir ante distintas situaciones protagonizadas por conductores que se encontraron inesperadamente con estas irregularidades. En varios casos, los impactos contra los baches provocaron reventones de cubiertas y obligaron a interrumpir la marcha.

Francisco Sánchez Valassina

Una problemática que se repite en la Ruta Nacional 151

La situación registrada durante las últimas horas no constituye un episodio aislado. El deterioro de la Ruta 151 representa una problemática recurrente para los automovilistas que utilizan diariamente esta vía de comunicación entre Cipolletti y otras localidades del Alto Valle.

Las precipitaciones complican todavía más el panorama, debido a que los pozos quedan ocultos bajo el agua y dificultan cualquier maniobra preventiva. Esto incrementa las posibilidades de sufrir daños mecánicos o perder el control del vehículo.

El escenario vuelve a poner en evidencia las dificultades que genera el estado actual de la calzada, especialmente durante las jornadas de lluvia, cuando las condiciones de circulación se vuelven más peligrosas para los conductores.