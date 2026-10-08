Encontraron abandonado en un barrio de Cipolletti un auto robado en Centenario

Una vecina alertó a la Policía que lo habían dejado estacionado. Se pudo determinar que formaba parte de un botín en el que resultó desvalijada una casa.

La aparición de un auto estacionado el miércoles por la noche en un sector del barrio Almirante Brown de Cipolletti llamó la atención de una vecina, quien se comunicó con la policía ante la sospecha de que podría estar envuelto en un hecho delictivo.

El rodado, un Volkswagen Polo Track color gris en estado flamante, se encontraba en inmediaciones de la esquina de las calles Reconquista casi España, a pocos metros de la sede judicial penal local.

Personal de la Comisaría 32 se trasladaron hasta el lugar señalado y efectivamente, encontraron el vehículo que mostraba aspecto de haber sido abandonado, informó el comisario Leonardo Barra , jefe de la dependencia.

Al verificar en el sistema informático de la red policial corroboraron las presunciones: el auto tenía un pedido de secuestro por el delito de robo dictado horas antes, a las 15:38, desde la Comisaría 52 de la ciudad neuquina de Centenario, en un hecho en el que también resultó desvalijada una casa.

El hallazgo fue informado a la fiscal de turno, Julieta de la Cha, quien dispuso en primero lugar la intervención del equipo del Gabinete de Criminalística para realizar los peritajes de rigor, y ponerse a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos de la ciudad de Neuquén, a cargo de Mariana Córdoba.

También ordenó que, una vez verificada la documentación, entregara el vehículo a su propietario. La diligencia terminó minutos después de la una de la madrugada de este jueves, luego que se presentara el damnificado, a quien habían ubicado mediante comunicación con la policía de la vecina provincia. El titular, de 38 años de edad, acudió con una copia de la llave, por lo que pudo acceder y llevarse el auto, previo trámite oficial.

Cómo fue el hecho en Centenario

El Volkswagen Polo encontrado en Cipolletti fue parte de un botín que tres ladrones se apoderaron de una vivienda de la calle calle Hugo Chávez de Centenario en el transcurso de los primeros días de esta semana.

La víctima se enteró de lo sucedido el miércoles en horas de la tarde cuando llegó al domicilio tras realizar trabajos en un campo y encontró todo revuelto. Pero además faltaba su auto y una gran cantidad de electrodomésticos.

Uno de los sospechoso de entrar a robar a una casa de Centenario, de donde ladrones se llevaron un auto y electrodomésticos. Fueron captados por una cámara de seguridad. centenariodigital.com.ar

El hombre hizo la denuncia en la Comisaría 52 y además de detallar lo robado, entregó imágenes de cámaras de seguridad del inmueble, en las que se puede observar que tres delincuentes habían cargado todo el auto y escaparon.

Una secuencia de los videos muestra a los desconocidos cuando ingresan a la propiedad y caminan por el patio, informó el sitio centenariodigital.com.ar, que publicó una captura con la foto de uno de los sospechosos. Se destacó que por la modalidad utilizada, podría ser una banda de la ciudad capital. Del resto del botín, es decir los electrodomésticos robados, no surgió información.