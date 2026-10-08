Primeras imágenes de los "camellos verdes" que llegarán para reactivar el Tren del Valle

Las formaciones comenzaron a ser restauradas y pintadas en los talleres de Liniers. La Provincia invierte más de $1.300 millones en su recuperación.

Las dos triplas CAF 593 comenzaron su restauración en los talleres encargados de dejarlos a punto para el servicio del Tren Patagónico. // Gentileza: @pablomartikrenz6163

Las unidades ferroviarias comenzaron a recibir los colores característicos del Tren Patagónico en los talleres de Liniers. La Provincia invierte millones para recuperarlas y sumarlas al futuro servicio del Tren del Valle .

La recuperación del servicio ferroviario de pasajeros en el Alto Valle comienza a mostrar avances concretos. Los históricos coches motores conocidos como “ camellos verdes ” ya comenzaron a ser pintados y acondicionados para su incorporación al Tren Patagónico.

Las primeras imágenes de los trabajos fueron difundidas por el youtuber especializado en ferrocarriles Pablo Marti Krenz , quien ingresó a los talleres ferroviarios de Liniers, en Buenos Aires, y mostró cómo avanzan las tareas de restauración de las unidades.

Restauración de las unidades que se incorporarán al Ten Patagónico. // Gentileza: @pablomartikrenz6163

En el material audiovisual se observa que los coches motores CAF 593 comenzaron a recibir el característico color verde que identifica al servicio ferroviario rionegrino. Se trata de uno de los pasos previstos para recuperar las formaciones y trasladarlas posteriormente a la provincia.

“Los CAF 593, los coches motor, los camellos que corrieron en General Guido, Divisadero a Pinamar, se comenzaron a pintar con el esquema del Tren Patagónico. Así están quedando”, explicó Marti Krenz mientras mostraba las unidades intervenidas.

El comunicador también destacó que las formaciones tendrán su nueva identidad visual antes de abandonar Buenos Aires. “El Tren Patagónico tiene este color y van a ser trasladados a la provincia de Río Negro con el esquema definitivo”, señaló.

Una inversión millonaria para recuperar los trenes

La puesta a punto de los históricos coches motores forma parte de una inversión provincial superior a los $1.300 millones, destinada a recuperar material ferroviario que permitirá ampliar las posibilidades de transporte de pasajeros en territorio rionegrino.

El Gobierno de Río Negro, a través de la empresa estatal Tren Patagónico, adjudicó a Tecno Rail Service SRL los trabajos de recuperación, acondicionamiento y puesta en servicio de dos triplas CAF 593 y un coche motor liviano.

La contratación contempla una intervención integral sobre las formaciones, que deberán superar distintas revisiones técnicas antes de encontrarse en condiciones operativas. El objetivo es garantizar su funcionamiento y adecuarlas a las necesidades de los futuros servicios ferroviarios.

Las unidades fueron fabricadas en España entre 1983 y 1984, luego prestaron servicios hasta 2025 en diferentes ramales de Argentina. // Gentileza: @pablomartikrenz6163

Según lo establecido en los pliegos de licitación, la empresa dispone de un plazo máximo de cuatro meses para completar los trabajos. Durante ese período se realizarán tareas sobre los sistemas mecánicos, eléctricos y diferentes componentes de las unidades.

Las intervenciones incluyen la recuperación de los interiores, la revisión del cableado, el acondicionamiento de los equipos de aire acondicionado y los trabajos exteriores sobre las carrocerías, además de la aplicación de la nueva pintura institucional.

Por su parte, el coche motor liviano requiere una revisión técnica general y una adecuación funcional específica para su utilización en servicios de media distancia, de acuerdo con las características operativas previstas por la compañía ferroviaria provincial.

Cómo son los históricos camellos que llegarán al Alto Valle

Las triplas CAF 593, popularmente conocidas como “camellos”, son formaciones ferroviarias de fabricación española que fueron construidas entre 1982 y 1984. Posteriormente llegaron usadas a la Argentina, donde prestaron diferentes servicios de transporte de pasajeros.

Cada una de estas unidades cuenta con una capacidad aproximada para 150 pasajeros, una característica que las convierte en una alternativa para los recorridos regionales proyectados en el Alto Valle, donde se busca recuperar la conectividad ferroviaria.

A lo largo de su historia en el país, estos coches motores circularon por diferentes ramales. Entre ellos, prestaron servicios en La Pampa, conectando las ciudades de General Pico y Santa Rosa, además de otros recorridos interurbanos.

Uno de sus últimos destinos fue el servicio ferroviario que conectaba Buenos Aires con Pinamar, pasando por General Guido y Divisadero. Las unidades continuaron operando en recorridos de media distancia hasta abril de 2025.

Tras quedar fuera de servicio, las formaciones fueron destinadas a los talleres de Liniers. Durante marzo de este año se concretó su traslado a esas instalaciones, donde comenzaron las intervenciones contratadas por el Gobierno rionegrino.

Las unidades fueron cedidas a comienzos de 2026 por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), lo que permitió avanzar con el proyecto de recuperación sin necesidad de adquirir formaciones ferroviarias completamente nuevas.

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El recorrido que deberán completar antes de llegar a Río Negro

Una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento, las formaciones deberán iniciar un traslado ferroviario que contempla distintas etapas antes de quedar bajo la órbita operativa de la empresa estatal Tren Patagónico.

Según las condiciones establecidas en la licitación, el contratista será responsable de gestionar los permisos de circulación desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta Bahía Blanca, además de garantizar el acceso a las instalaciones ferroviarias de Liniers.

La ciudad bonaerense será el punto de entrega de las unidades. Desde allí, Tren Patagónico asumirá la responsabilidad del traslado hasta Viedma, donde continuarán las gestiones vinculadas con su futura incorporación a los servicios ferroviarios provinciales.

Este procedimiento permitirá que las formaciones lleguen a territorio rionegrino luego de completar las tareas de recuperación previstas. Sin embargo, todavía no se informó una fecha definitiva para su incorporación al transporte regular de pasajeros.