Tragedia en Cipolletti: un joven murió tras caer de un techo mientras reparaba una bomba de agua

Un joven de 29 años sufrió un grave accidente mientras realizaba tareas de reparación. Fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte.

Un joven perdió la vida tras caer de un techo en Cipolletti.

Un trágico accidente laboral terminó con la vida de un joven en Cipolletti durante la tarde de este viernes. El hombre se encontraba realizando tareas de reparación de una bomba de agua cuando sufrió una caída desde el techo de un galpón.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Italia al 300 . Según las primeras informaciones, el trabajador pisó una chapa transparente de policarbonato que cedió bajo su peso, lo que provocó que cayera desde la estructura.

La víctima, de entre 25 y 30 años, fue asistida por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias ( SIARME ), que dispuso su traslado urgente al hospital Pedro Moguillansky. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento .

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, Javier Yáñez, confirmó a LM Cipolletti las circunstancias del hecho y brindó detalles sobre el procedimiento desplegado en el domicilio.

Personal de la comisaría cuarta intervino en el primer llamado sobre Italia al 300. Estefania Petrella

Cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del trabajador

De acuerdo con la información policial, el alerta se recibió a las 17:26, cuando personal de la Comisaría Cuarta fue convocado a una vivienda donde se había producido un accidente mientras se desarrollaban trabajos de mantenimiento.

"Allí se encuentran con un joven de entre 25 y 30 años que se había caído de un techo. Había pisado una chapa de policarbonato, de las transparentes. Estaba haciendo unos trabajos en un galpón", explicó Yáñez.

Las primeras actuaciones permitieron establecer que el hombre se encontraba sobre la cubierta de la construcción al momento del incidente. La estructura contaba con una superficie de material transparente que no resistió cuando el trabajador la pisó.

El impacto de la caída le provocó lesiones de gravedad que requirieron asistencia médica inmediata. Aunque logró ser trasladado con vida al centro de salud, su cuadro tuvo un desenlace fatal poco tiempo después.

"Fue rápidamente trasladado al hospital por personal del SIARME y nos informan más tarde que termina perdiendo la vida", confirmó el jefe a este medio.

"Fue rápidamente trasladado al hospital por personal del SIARME y nos informan más tarde que termina perdiendo la vida", confirmó el jefe a este medio.

Una vez concretada la intervención sanitaria, los efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente. Como parte del procedimiento, se dispuso la preservación del sector donde se había producido la caída.

La Policía preservó el lugar y Criminalística realizó las pericias

Una vez concretada la intervención sanitaria, los efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente. Como parte del procedimiento, se dispuso la preservación del sector donde se había producido la caída.

Gabinete de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal trabajaron en al escena. Estefania Petrella

"No obstante, el personal policial hace los trabajos del protocolo en el lugar, cierra el lugar, trabaja Gabinete de Criminalística, se informa a la Justicia, a través de los fiscales, y se hace todo el trabajo pertinente", detalló Yáñez.

Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran las declaraciones de los compañeros que estaban trabajando junto a la víctima. Sus testimonios permitirán reconstruir los momentos previos al accidente y las condiciones en las que se desarrollaban las tareas.

"Por el momento no tenemos intervención de otra persona, tenemos testimonio de los compañeros de trabajo que estaban en el lugar", sostuvo el funcionario policial sobre las primeras averiguaciones realizadas por los efectivos.

Qué se sabe sobre la investigación judicial

Uno de los aspectos que destacó el jefe de la Regional V es que, hasta el momento, no surgieron elementos que indiquen la participación de terceros en el episodio.

"Por el momento no tenemos intervención de otra persona, tenemos testimonio de los compañeros de trabajo que estaban en el lugar", sostuvo el funcionario policial sobre las primeras averiguaciones realizadas por los efectivos.

La investigación deberá determinar las condiciones en las que se encontraba la estructura del galpón y cómo se produjo la caída. Las conclusiones dependerán de los informes técnicos y de las actuaciones que disponga la Fiscalía.