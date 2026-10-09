La conmovedora sorpresa de estudiantes cipoleños a un querido profesor de Historia que se volvió viral

Tras años de acompañar y formar a distintas generaciones, Antonino recibió una grata sorpresa que se hizo viral en TikTok. Comparte su emoción con LM Cipolletti .

Un gesto de afecto puro dentro del aula cruzó los límites de la ESRN N° 17 de Cipolletti y conmovió a miles de personas en las redes sociales. El protagonista es Antonino Cristian Nicolás , un entrañable, histórico y dedicado profesor de Historia de la institución, quien fue sorprendido por los alumnos de 5° año 1° división (Turno Mañana) con un regalo muy especial que se transformó en viral en TikTok .

Nacido el 6 de diciembre de 1966 en nuestra ciudad y graduado en la Universidad Nacional del Comahue en 2002, Antonino forma parte del plantel docente de la ESRN N° 17 desde febrero de 2006. Desde hace dos décadas enseña la materia Historia tanto en el turno mañana como en el turno tarde , dejando una huella imborrable en los pasillos y aulas del colegio.

Para el profe Antonino, celebrar la vida tiene un significado particular: acostumbra a festejar su cumpleaños dos veces al año. Esta costumbre nació tras superar un delicado episodio de salud en su infancia que casi le cuesta la vida, una experiencia que lo llevó a estar profundamente agradecido y a sentir que volvió a nacer.

Sabiendo esto, y al transitar su último año de nivel secundario en el establecimiento, los chicos de 5° 1° quisieron expresarle su cariño y gratitud por todos los años compartidos. El vínculo con este grupo es sumamente especial, ya que Antonino fue su docente en 1° año (2022), 2° año (2023), 4° año (2025) y finalmente en 5° año (2026).

El momento de la sorpresa quedó registrado en un video grabado por los propios estudiantes y subido a TikTok, donde rápidamente acumula reproducciones y comentarios de admiración.

"Cuando me hicieron el reconocimiento, fue tal el momento, que me emocioné», relató Antonino, recordando la profunda carga afectiva del abrazo colectivo y las palabras que le dedicaron los jóvenes. Además, la atención del profesor no terminó en el aula: "Se pusieron muy contentos cuando les dije que la carta que me habían escrito, la enmarqué y está en mi biblioteca".

Un 2026 inolvidable

El 2026 ha sido un año repleto de vivencias inolvidables para el docente cipoleño. "En el colegio ESRN 17 estoy dando clases desde febrero de 2006. El 2026 es un año muy especial para mí, no solo por lo que me prepararon los chicos de 5to 1era TM", reflexiona con gratitud en su contacto con LM Cipolletti.

Toda la buena onda del profe de historia.

El afecto cosechado se replica también en otras divisiones. En el mismo turno mañana, el docente está a cargo de 5° 2° división, curso al que tuvo el privilegio de acompañar de manera ininterrumpida desde 1° hasta 5° año. "También tengo el gusto de tener, en esa misma escuela, otro 5to (5to. 2da. T.M.), el cual los he tenido en forma consecutiva. Ellos me organizaron, a mitad de año, una sorpresa: me regalaron un cuadro con todos ellos, cuando presentaron el buzo y la chomba de egresados. Esa foto la tengo también en mi biblioteca", cuenta con orgullo.

En tiempos donde la educación a menudo enfrenta grandes desafíos, la historia de Antonino y los estudiantes de la ESRN N° 17 de Cipolletti recuerda el valor inestimable del vínculo humano, el respeto y la vocación de enseñar con el corazón.