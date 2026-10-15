Cipolletti celebró sus 100 años con la presentación de una camiseta especial y un emotivo encuentro con glorias del club

El Albinegro celebró su centenario con reconocimientos, una nueva camiseta y un homenaje a las glorias que marcaron su historia.

El Club Cipolletti vivió este jueves una jornada que quedará guardada en su historia. En el día de su centenario, la institución albinegra abrió las puertas de su sede de calle Mengelle al 210 para celebrar junto a quienes, desde distintos lugares, construyeron sus primeros 100 años de vida .

Fue un acto breve , pero cargado de emociones, recuerdos y reconocimientos. Socios, hinchas, dirigentes, jugadores de distintas épocas y autoridades se reunieron para homenajear a una de las instituciones más representativas de la ciudad y de la región.

Uno de los momentos más especiales de la celebración fue la presentación de la nueva camiseta conmemorativa por los 100 años del club . La nueva piel albinegra fue presentada por futbolistas de distintas generaciones , en una imagen que reunió pasado y presente, con los mismos colores y el mismo sentimiento.

Los reconocimientos de las autoridades

La ceremonia también contó con reconocimientos institucionales. La legisladora provincial Lorena Jensen participó del encuentro e hizo entrega de la declaración de interés cultural otorgada por la Legislatura de Río Negro, en reconocimiento a la trayectoria y al valor histórico y social del club.

Por su parte, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, también estuvo presente y brindó unas palabras alusivas a la fecha. Además, entregó un reconocimiento a la institución en una jornada que reunió a buena parte de la familia albinegra.

El emotivo encuentro entre las glorias y los jugadores actuales

Sin embargo, uno de los pasajes más emotivos llegó de la mano de las glorias del club. Aquellos futbolistas que supieron defender la camiseta en distintas etapas de su historia tuvieron la oportunidad de dirigirse a los jugadores actuales, compartir sus sentimientos y transmitirles lo que significa representar a Cipolletti.

Una nueva bandera y una placa para recordar el centenario

Otro de los momentos significativos de la ceremonia se vivió en el patio de la sede, donde se realizó el izamiento de una nueva bandera del Club Cipolletti, en un gesto simbólico para conmemorar sus primeros 100 años de historia. Además, se llevó adelante el descubrimiento de una placa conmemorativa por el centenario, que quedará como recuerdo de una fecha histórica para la institución. Dos momentos que estuvieron acompañados por los presentes y que reforzaron el sentido de pertenencia de una celebración que reunió a distintas generaciones de la familia albinegra.