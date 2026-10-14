Un estudio proyecta más de 3,5 millones de diagnósticos anuales para 2050. La detección temprana y el acceso al tratamiento son claves para enfrentar la enfermedad.

Cáncer de mama: advierten que las muertes podrían llegar a 1,4 millones por año en 2050.

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres en todo el mundo y las proyecciones encienden una señal de alerta: si se mantienen las tendencias actuales, los diagnósticos podrían superar los 3,5 millones por año y las muertes alcanzar los 1,4 millones anuales para 2050.

El pronóstico surge de una proyección global publicada en 2026 en The Lancet Oncology, que analizó datos de 204 países y territorios. El crecimiento y el envejecimiento de la población aparecen entre los factores que contribuirían al aumento de los casos y los fallecimientos.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama , que se conmemora cada 19 de octubre, las cifras vuelven a poner en primer plano la importancia de la información, las consultas médicas y el acceso oportuno a los estudios y tratamientos.

La diferencia entre detectar a tiempo y llegar tarde

El desafío no pasa únicamente por el aumento de los diagnósticos. Las posibilidades de detectar la enfermedad, confirmar su presencia y comenzar un tratamiento varían considerablemente entre países y regiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la detección temprana debe estar acompañada de una evaluación oportuna y del acceso a una atención integral. Es decir, identificar una posible señal de alerta es un primer paso, pero también resulta fundamental que la persona pueda completar los estudios indicados y recibir el tratamiento que necesita.

En ese recorrido, contar con información clara y acompañamiento profesional puede ayudar a resolver dudas y avanzar con los controles correspondientes.

Cuáles son las señales que conviene consultar

Reconocer los cambios que pueden aparecer en las mamas permite identificar cuándo es importante acudir a un profesional de la salud. Entre las señales que requieren evaluación se encuentran:

La aparición de un bulto o engrosamiento.

Cambios en el tamaño o la forma de una mama.

Modificaciones en la piel o en el pezón.

Secreciones anormales por el pezón.

Estos signos no significan necesariamente que exista un cáncer, pero deben ser evaluados, incluso cuando no provocan dolor.

Además, la mayoría de los bultos mamarios no son cancerosos. Sin embargo, no es posible determinar su causa sin una evaluación médica y, cuando corresponde, estudios complementarios.

Qué controles se recomiendan

Los controles preventivos deben adaptarse a cada persona. La edad, los antecedentes personales y familiares y otros factores pueden influir en las recomendaciones médicas.

Por eso, es importante conversar con un profesional sobre qué estudios corresponden en cada caso y cuándo realizarlos, en lugar de tomar decisiones a partir de una pauta general.

La Dra. María Césari, ginecóloga del CMC San Juan de Boreal Salud (MP 3181 ME 119), señaló que las proyecciones internacionales también ponen el foco en las dificultades para acceder a la atención.

“Las proyecciones nos recuerdan que la respuesta también depende de que las personas puedan acceder a una consulta y completar los estudios que les indiquen. Contar con información clara y acompañamiento puede ayudar a transitar ese recorrido”, expresó.

El seguimiento también forma parte de la atención

Cuando se confirma un diagnóstico, comienza otra etapa que incluye conocer las alternativas disponibles, organizar los estudios y tratamientos y sostener el seguimiento médico indicado.

Desde Boreal Salud remarcaron que cada situación requiere una orientación acorde con las necesidades de la persona y que facilitar el acceso a las consultas, los estudios y la continuidad de la atención es parte de una respuesta integral.

Frente a las proyecciones para las próximas décadas, informarse, consultar ante cambios en las mamas y conversar con profesionales sobre los controles adecuados son pasos importantes. El acceso oportuno a la detección, el diagnóstico y el tratamiento sigue siendo uno de los principales desafíos frente al cáncer de mama.