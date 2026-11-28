Nueve son los natatorios autorizados en la ciudad, a los que se sumará el complejo de la Isla Jordán. Conocé sus ubicaciones.

Con la llegada de los primeros días de calor y ante la proximidad de una nueva temporada de verano , la Municipalidad de Cipolletti dio a conocer el listado de piletas habilitadas para recibir a los vecinos.

Desde la Secretaría de Fiscalización informaron que actualmente son nueve los natatorios que reúnen las condiciones exigidas por las autoridades municipales, a los que también se sumará el Natatorio Municipal de la Isla Jordán .

El objetivo de las habilitaciones es garantizar las condiciones de seguridad e higiene, además de prevenir posibles riesgos en los establecimientos recreativos que durante los próximos meses recibirán a cientos de familias de la ciudad.

Los espacios habilitados cuentan con seguro de responsabilidad civil, servicio de ambulancia y personal de guardavidas, quienes deberán cubrir los horarios establecidos para el funcionamiento de cada uno de los complejos durante la temporada estival.

Cuáles son las piletas habilitadas en Cipolletti

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, los establecimientos autorizados para funcionar durante la temporada de verano 2026/27 están distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, incluyendo la zona de chacras y la Isla Jordán.

El listado de piletas habilitadas incluye a instituciones deportivas, sindicatos, asociaciones civiles y emprendimientos particulares que cumplieron con los requisitos establecidos por las autoridades municipales para desarrollar este tipo de actividades recreativas.

Los nueve natatorios habilitados son:

Fundación Porvenir: calle Rural A7, Hugo Rimmele Oeste.

calle Rural A7, Hugo Rimmele Oeste. Sindicato de Luz y Fuerza Río Negro y Neuquén: Primeros Pobladores 935.

Primeros Pobladores 935. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, Derivados y Afines: Isla Jordán.

Isla Jordán. Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas de Neuquén y Río Negro: Isla Jordán.

Isla Jordán. Unión Obrera de la Industria de la Madera: sector de chacras.

sector de chacras. Marabunta Rugby Club Asociación Civil: Belgrano 2100.

Belgrano 2100. Castro Pinilla Franco Nicolás: Hugo Rimmele Oeste sin número.

Hugo Rimmele Oeste sin número. Asociación Civil Club de Trabajadores Municipales: Isla Jordán, Benigno Galucci sin número.

Isla Jordán, Benigno Galucci sin número. Club Cipolletti: Mengelle 210.

A estos establecimientos también se sumará el Natatorio Municipal de la Isla Jordán, donde actualmente se desarrollan trabajos de mantenimiento integral para acondicionar las piscinas antes de su apertura, prevista para el próximo mes de diciembre.

El predio municipal cuenta con más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, dos piletas destinadas a adultos y niños, sanitarios con duchas, sectores de descanso y servicio de guardavidas durante toda la temporada.

Estefania Petrella

Qué requisitos deben cumplir las piletas para estar habilitadas

Desde la Secretaría de Fiscalización detallaron cuáles son las exigencias que deben cumplir los responsables de los natatorios para obtener la correspondiente habilitación municipal, con especial atención a las medidas de prevención y asistencia ante emergencias.

Entre los requisitos obligatorios se encuentran:

Seguro de responsabilidad civil.

Convenio de área protegida.

Autorización de Salud Pública.

Listado de guardavidas con reválida vigente.

Elementos de salvataje.

Elementos de seguridad y botiquín de primeros auxilios.

La presencia de guardavidas con reválida vigente constituye uno de los requisitos centrales para el funcionamiento de estos establecimientos, al igual que la disponibilidad de elementos necesarios para intervenir ante posibles accidentes dentro de las instalaciones.

Asimismo, los responsables de cada espacio recreativo deben contar con la documentación correspondiente y reunir las condiciones sanitarias exigidas, con el propósito de reducir los riesgos asociados a la utilización de las piscinas.

Dónde consultar por las piletas habilitadas

Aquellos vecinos que deseen obtener mayor información sobre los natatorios autorizados o consultar acerca de los requisitos para su funcionamiento podrán comunicarse con el área municipal correspondiente a través de diferentes canales de atención.

Desde el Municipio informaron que las consultas pueden realizarse por WhatsApp al 299-4121927 o de manera presencial en la Delegación de Comercio, ubicada en Brentana 571, en el horario de 7:30 a 13.