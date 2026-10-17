Río Negro abrió las inscripciones para ingresar a la Policía y al Servicio Penitenciario: los requisitos

Las convocatorias están destinadas a jóvenes de 18 a 30 años. Conocé las fechas límite, las sedes de formación y las condiciones para postularse.

La provincia abrió la convocatoria para sumarse a la Policía de Río Negro.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro anunció la apertura de dos convocatorias destinadas a incorporar nuevos aspirantes a las fuerzas de seguridad provinciales. Las inscripciones permitirán acceder a la formación de agentes policiales y personal penitenciario.

Las propuestas están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años , que hayan completado sus estudios secundarios y cumplan con los requisitos físicos, psicológicos y académicos establecidos. Ambas alternativas cuentan con sedes de formación distribuidas en distintas localidades rionegrinas.

Por un lado, la Policía de Río Negro habilitará las inscripciones para la Escuela de Suboficiales y Agentes, mientras que el Servicio Penitenciario Provincial abrió su convocatoria para el ciclo lectivo 2027, con un total de 170 vacantes disponibles .

Las iniciativas representan una oportunidad para quienes buscan incorporarse al ámbito de la seguridad pública, acceder a una formación especializada y desarrollar una carrera dentro de las instituciones encargadas de la prevención del delito y la custodia penitenciaria.

Inscripciones para ingresar a la Policía de Río Negro

La Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Río Negro abrirá oficialmente sus inscripciones el próximo lunes 19 de octubre, para el ciclo lectivo 2026/2027. La convocatoria contempla cuatro sedes distribuidas en la provincia.

Los interesados podrán realizar consultas en los establecimientos de Sierra Grande, Cipolletti, San Carlos de Bariloche y Los Menucos. Desde la institución anticiparon que próximamente se difundirá un instructivo digital con los detalles del procedimiento de inscripción.

Según la información oficial, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de enero de 2027. Durante ese período, los aspirantes deberán cumplir con las condiciones establecidas y avanzar en las distintas instancias de evaluación previstas.

Entre los requisitos principales se encuentra tener nacionalidad argentina, nativa o por opción, una edad de entre 18 y 30 años y título secundario completo. También se establecen condiciones vinculadas con la estatura y los antecedentes personales.

En el caso de las mujeres, la altura mínima exigida es de 1,60 metros, mientras que para los varones se establece en 1,65 metros. La estatura máxima permitida será de 1,95 metros para ambos casos.

Además, los postulantes deberán aprobar exámenes intelectuales, psicológicos y físicos, no registrar antecedentes judiciales y acreditar buen concepto social. Estas evaluaciones forman parte del proceso de selección para determinar la aptitud de los futuros agentes.

La formación policial contempla un régimen de cursado internado, mientras que la convocatoria también informa que los estudiantes contarán con una beca y cobertura de obra social durante el período de preparación.

Estefania Petrella

Dónde consultar para ingresar a la Policía en Cipolletti

Los vecinos del Alto Valle interesados en incorporarse a la fuerza podrán acercarse al anexo de la Escuela de Suboficiales y Agentes de Cipolletti, ubicado en la intersección de avenida General Fernández Oro y Sáenz Peña.

La institución habilitó el teléfono 0299-4772919 para recibir consultas. También se podrá solicitar información mediante el correo electrónico [email protected], mientras se aguarda la publicación del instructivo digital correspondiente.

En San Carlos de Bariloche, la sede funciona en 12 de Octubre y Cabo Campos, con el teléfono 02944-414626. Los interesados también podrán comunicarse mediante el correo [email protected] para obtener información.

Por su parte, Sierra Grande cuenta con una sede en Antártida Argentina sin número y Ruta Nacional 3, con los teléfonos 02934-481872 y 351717. El correo habilitado es [email protected].

Finalmente, en Los Menucos, las consultas se reciben en Buenos Aires 1277, mediante el teléfono 02940-492432 o el correo [email protected]. Estas dependencias forman parte de la convocatoria provincial para incorporar nuevos aspirantes.

El Servicio Penitenciario de Río Negro ofrece 170 vacantes

En paralelo, el Servicio Penitenciario de Río Negro mantiene abierta la inscripción para el curso de Agente de Seguridad y Tratamiento Penitenciario, correspondiente al ciclo lectivo 2027, con una oferta de 170 vacantes disponibles.

A diferencia de la convocatoria policial, el período de inscripción para esta formación finalizará el 15 de diciembre de 2026. El inicio de las actividades académicas está previsto para marzo de 2027.

La propuesta contempla tres sedes de formación: Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche. De esta manera, los aspirantes podrán postularse para recibir capacitación en distintos puntos de la provincia.

Los requisitos incluyen ser argentino nativo o por opción, tener entre 18 y 30 años y contar con el secundario completo, sin materias adeudadas. También deberán cumplir con las condiciones de estatura establecidas.

Las mujeres deberán medir entre 1,60 y 1,95 metros, mientras que los varones tendrán que acreditar una altura de entre 1,65 y 1,95 metros. Estos parámetros serán considerados durante la evaluación de los postulantes.

Además, los aspirantes deberán superar exámenes psicológicos, físicos e intelectuales, junto con las evaluaciones médicas, toxicológicas y legales exigidas por la institución. El cumplimiento de estas condiciones será necesario para avanzar en el proceso de selección.

Estefania Petrella

Cómo inscribirse al Servicio Penitenciario Provincial

Quienes deseen participar de la convocatoria penitenciaria deberán ingresar al sitio web oficial del Servicio Penitenciario Provincial, donde se encuentra disponible la información correspondiente al proceso de inscripción y los requisitos para los aspirantes.

El trámite se realiza a través de la página spp.rionegro.gov.ar. Allí podrán consultar las indicaciones oficiales para completar la postulación dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia.