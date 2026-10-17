Un hospital de Río Negro hizo historia con una transfusión de sangre a un paciente Testigo de Jehová

El Hospital de Cinco Saltos realizó un procedimiento inédito en la región que permitió respetar las creencias religiosas del paciente mediante una técnica especial.

El Hospital de Cinco Saltos llevó adelante un hitó para la salud y la religión.

El Hospital Área Programa Cinco Saltos protagonizó un importante avance en la medicina regional al realizar por primera vez una transfusión autóloga a un paciente Testigo de Jehová . El procedimiento permitió utilizar la propia sangre del paciente, mediante una técnica que contempla sus necesidades médicas y convicciones religiosas.

La intervención fue destacada por las autoridades del establecimiento sanitario como un hito para la salud pública de Río Negro , tanto por las características del procedimiento como por la posibilidad de ofrecer alternativas terapéuticas adaptadas a las necesidades particulares de cada persona.

El logro fue posible gracias al trabajo coordinado de los profesionales del Servicio de Hemoterapia del Hospital de Cinco Saltos, quienes llevaron adelante una práctica especializada que requiere planificación, controles médicos y condiciones específicas para garantizar la seguridad del paciente.

Desde la institución remarcaron que esta experiencia representa un paso significativo hacia una atención médica personalizada, donde los avances científicos y tecnológicos permiten contemplar las creencias religiosas sin dejar de priorizar el cuidado de la salud y la vida.

Qué es una transfusión autóloga y cómo funciona

La transfusión autóloga es un procedimiento médico que consiste en extraer sangre del propio paciente, conservarla bajo condiciones controladas y posteriormente reinfundirla cuando existe una indicación clínica, generalmente vinculada con una cirugía u otro tratamiento médico.

A diferencia de las transfusiones convencionales, que utilizan sangre proveniente de donantes, esta técnica permite emplear la sangre de la misma persona que recibe el tratamiento. Su aplicación depende de la evaluación médica y de las condiciones clínicas particulares.

Entre sus características se encuentra la posibilidad de reducir determinados riesgos asociados con las transfusiones de sangre de terceros, como algunas reacciones inmunológicas. Sin embargo, no todos los pacientes pueden acceder a esta alternativa y su utilización requiere controles específicos.

En el caso registrado en Cinco Saltos, el hospital informó que la práctica se realizó a un paciente perteneciente a la comunidad de los Testigos de Jehová, cuyos integrantes generalmente rechazan las transfusiones de sangre por sus convicciones religiosas.

Es importante señalar que la aceptación de procedimientos autólogos puede variar entre los miembros de esta comunidad, especialmente según la forma de extracción, conservación y reinfusión. Por eso, cada intervención requiere conocer y respetar las decisiones individuales del paciente.

Un avance para la salud pública de Río Negro

Desde el establecimiento sanitario destacaron que la realización de esta práctica constituye un antecedente importante para la medicina regional, al demostrar la capacidad de los equipos de salud para desarrollar procedimientos que contemplen diferentes necesidades y circunstancias.

"Este logro refleja la importancia de una medicina que escucha, respeta las creencias y necesidades de cada persona, priorizando siempre el cuidado de la vida y la calidad de atención", expresaron desde el Hospital Área Programa Cinco Saltos.

La institución también puso en valor el compromiso de los trabajadores que participaron del procedimiento, especialmente del personal especializado en Hemoterapia, un servicio fundamental para garantizar la disponibilidad, el manejo adecuado y la administración segura de componentes sanguíneos.

"Destacamos y agradecemos el compromiso, la dedicación y el trabajo en equipo del personal del Servicio de Hemoterapia, cuyo profesionalismo hizo posible llevar adelante este importante procedimiento", señalaron las autoridades sanitarias al comunicar la experiencia.