"Con Milei aceptan menos": la dura acusación del Gobierno de Río Negro contra UPCN

Agustín Ríos cuestionó el doble criterio del gremio en las paritarias y comparó los incrementos acordados con Nación frente a la oferta provincial del 4,18%.

El ministro de Gobierno provincial, Agustín Ríos, salió al cruce de UPC por el rechazo a la oferta paritaria.

La negociación salarial de los trabajadores estatales de Río Negro sumó un nuevo capítulo de tensión política y sindical. El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , cuestionó duramente la postura de UPCN y apuntó contra las diferencias entre los acuerdos que el gremio acepta a nivel nacional y las exigencias que plantea en la provincia.

Las declaraciones del funcionario se produjeron en medio de las discusiones paritarias correspondientes al último tramo de 2026, luego de que se presentara una propuesta de actualización salarial del 4,18% para octubre .

El ofrecimiento provincial también contempla una nueva revisión de los haberes en diciembre, vinculada con la evolución de la inflación, y el pago de una suma extraordinaria durante el primer trimestre de 2027.

Sin embargo, las diferencias con UPCN provocaron una fuerte respuesta del Ejecutivo, que cuestionó los criterios utilizados por la organización sindical para evaluar las propuestas salariales de las administraciones nacional y provincial.

Ríos cuestionó a UPCN y comparó los aumentos de Nación y Río Negro

El ministro Agustín Ríos apuntó directamente contra la conducción del gremio y sostuvo que existe una contradicción entre la postura adoptada frente al Gobierno de Javier Milei y las exigencias planteadas en Río Negro.

“Parece que a Milei le aceptan cualquier propuesta salarial, pero en Río Negro se hacen los difíciles. Es difícil entender que acuerden aumentos menores con Nación y después descalifiquen una propuesta superior de nuestra provincia”, expresó el funcionario.

En sus declaraciones, Ríos también cuestionó las motivaciones que podrían existir detrás de las diferencias sindicales y reclamó que las negociaciones se desarrollen bajo criterios similares, independientemente de la administración que presente los ofrecimientos.

“Los trabajadores merecen que sus representantes defiendan sus salarios con la misma responsabilidad en todos lados, sin especulaciones políticas”, agregó el titular de la cartera provincial, profundizando sus críticas hacia la organización gremial.

Cuánto ofreció Nación y cuál es la propuesta salarial de Río Negro

Para fundamentar sus cuestionamientos, el funcionario recordó que UPCN aceptó a nivel nacional aumentos del 1,8% en octubre y del 1,6% en noviembre, porcentajes que representan una suba acumulada del 3,43% durante ambos meses.

En contrapartida, destacó que el Gobierno de Río Negro ofreció una actualización del 4,18%, calculada mediante el promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor nacional y de Viedma correspondientes a agosto y septiembre.

“En Río Negro, para ese mismo período, ofrecimos un 4,18%, es decir, una actualización superior a la que UPCN aceptó en Nación. Y además, nuestra propuesta contempla una nueva revisión en diciembre vinculada a la inflación”, sostuvo.

La comparación presentada por Ríos se concentra en los porcentajes anunciados para ambos ámbitos. No obstante, las condiciones salariales, las bases de cálculo y los períodos de aplicación pueden presentar diferencias entre las administraciones públicas.

El ministro defendió el ofrecimiento provincial y aseguró que el Ejecutivo mantiene como una de sus principales prioridades el sostenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos, dentro de las posibilidades presupuestarias de Río Negro.

Pase a planta permanente y estabilidad laboral para los estatales

Además de la discusión por los porcentajes salariales, Ríos destacó los próximos concursos de pase a planta permanente como otra de las medidas impulsadas por la administración provincial para fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores estatales.

“Además de trabajar permanentemente para mejorar los ingresos, estamos impulsando los próximos concursos de pase a planta permanente, porque entendemos que cuidar a los trabajadores también significa brindarles estabilidad y previsibilidad laboral”, afirmó.

El funcionario atribuyó esta política a una decisión del gobernador Alberto Weretilneck y aseguró que el Ejecutivo busca combinar las actualizaciones salariales con mecanismos que permitan mejorar las condiciones de empleo dentro de la administración pública.

De esta manera, el Gobierno intenta ampliar el eje de la negociación más allá de los incrementos económicos, incorporando la estabilidad laboral como uno de los aspectos centrales de su política hacia los empleados provinciales.

El Gobierno advirtió sobre las disputas políticas en las paritarias

En el tramo final de sus declaraciones, Agustín Ríos insistió en que las negociaciones salariales deben concentrarse en las necesidades de los trabajadores y evitar que las diferencias partidarias condicionen los acuerdos entre sindicatos y autoridades.

“Los sindicatos tienen la responsabilidad de defender a los trabajadores, no de convertir cada paritaria en una disputa política”, manifestó el ministro, en una nueva referencia a la posición adoptada por UPCN durante las conversaciones provinciales.

Pese a las críticas, el funcionario ratificó la intención del Gobierno de Río Negro de mantener abierto el diálogo sindical y continuar trabajando sobre las actualizaciones salariales previstas para el cierre del año.

“Nosotros vamos a seguir poniendo el esfuerzo en mejorar los salarios, garantizar la estabilidad laboral y administrar responsablemente los recursos de todos los rionegrinos. Esa es nuestra prioridad y no vamos a desviarnos de ese camino”, concluyó.