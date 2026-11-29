Autoridades policiales y Prefectura Naval retomaron el operativo por tierra, agua y aire para hallar al muchacho de 18 años arrastrado por la corriente.

La búsqueda del joven desaparecido en el río Negro se reactivó este domingo por la mañana.

Los operativos de búsqueda para dar con el paradero del joven de 18 años que desapareció ayer en las aguas del río Negro se reanudaron a primera hora de este domingo . El despliegue abarca un amplio sector de la costa dentro de la jurisdicción de la Comisaría 48° de General Roca .

El incidente ocurrió cuando el muchacho se arrojó al agua en compañía de otros dos amigos. Según los datos recabados en el lugar, la fuerte correntada lo arrastró rápidamente y se perdió su rastro en ese sector ribereño.

Para cubrir una mayor extensión de la costa y los distintos brazos del curso de agua, las fuerzas de seguridad coordinaron rastrillajes simultáneos en varios frentes.

En las tareas participan efectivos policiales, personal de la Brigada Montada y agentes de Prefectura Naval Argentina, quienes trabajan de forma conjunta para inspeccionar tanto las márgenes como las zonas de difícil acceso.

A los rastrillajes a pie se sumaron patrullajes fluviales de Prefectura Naval sobre el espejo de agua y recorridas aéreas mediante el uso de un dron, lo que permite ampliar el campo visual desde la altura.

Intervención judicial

Todo el operativo de búsqueda se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía de turno de General Roca, organismo que lleva adelante la investigación formal para esclarecer las circunstancias del hecho.