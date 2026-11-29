Tras más de un año de distancia, los diputados nacionales por Río Negro se mostraron juntos en el Congreso con gestos de respaldo mutuo.

Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde dejaron atrás las críticas y se mostraron juntos mientras se discuten las candidaturas para las elecciones 2027.

Los diputados nacionales por Río Negro , Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde , protagonizaron un inesperado acercamiento en el Congreso de la Nación . Después de transitar caminos políticos separados durante más de un año, ambos dirigentes compartieron abrazos y elogios públicos en el despacho de la legisladora.

La reunión se concretó en el marco de la sesión de la Cámara de Diputados. Según confirmaron fuentes cercanas a ambos referentes, Tortoriello se acercó a buscar un ejemplar de Inquebrantable , el libro que acaba de publicar la presidenta de La Libertad Avanza en la provincia.

Durante el encuentro, el exintendente de Cipolletti aceptó ser filmado y dedicó palabras de apoyo a su par de bancada. "Admiro a esta mujer", afirmó Tortoriello. El empresario destacó su templanza, hizo referencia al "infierno que vivió" y valoró su esfuerzo por limpiar su nombre. "Lo que no pueden decir es que es una mujer que se deprime, que es débil, que no lucha por su dignidad", sostuvo en el video difundido en redes sociales.

Aníbal Tortoriello recorre la provincia como precandidato a gobernador por La Libertad Avanza.

Un mensaje bíblico con lectura política

Villaverde acompañó las imágenes del encuentro con una cita del Antiguo Testamento: "Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores". La frase, perteneciente al Salmo 23, simboliza la protección y el reconocimiento frente a los adversarios.

La elección del pasaje tiene una doble lectura en el escenario político provincial. Por un lado, conecta con la fe, un elemento habitual en los discursos públicos de Tortoriello tanto en su gestión municipal como en sus campañas. Por otro, refuerza la narrativa de resiliencia y reivindicación personal que la diputada impulsa desde el lanzamiento de su libro.

De las diferencias en 2025 a las proyecciones para 2027

El vínculo entre ambos dirigentes había atravesado momentos de fuerte tensión. Aunque el 14 de febrero de 2024 formalizaron un acuerdo de colaboración mutua en el Hotel Austral de Viedma, en las elecciones de 2025 realizaron campañas paralelas pese a integrar la misma lista de La Libertad Avanza.

Tras aquellos comicios —donde el espacio de Javier Milei ganó en la categoría de diputados nacionales y quedó segundo detrás de Fuerza Patria en senadores—, las diferencias se profundizaron con críticas cruzadas por el mérito electoral.

El reencuentro ocurre en una semana clave para las definiciones rumbo a 2027. Por un lado, Villaverde presentó un amparo contra el Congreso de la Nación para garantizar su postulación a la reelección como diputada nacional, buscando evitar lo ocurrido en 2025, cuando renunció a su banca electa en el Senado antes de jurar debido a objeciones en su contra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Además de perder la posibilidad de asumir en la Cámara Alta, Villaverde se vio relegada dentro de LLA Río Negro. Si bien continúa como presidenta, el partido es liderado por el senador Enzo Fullone y el dirigente Damián Torres.

Por otro lado, Tortoriello mantiene su aspiración de competir nuevamente por la gobernación de Río Negro, esta vez en representación del oficialismo nacional. De hecho, el empresario cipoleño aseguró públicamente que será el candidato de LLA, algo que el partido desmintió. "Aún no hay ninguna definición", aclararon desde el espacio político.

Si bien no trascendieron acuerdos formales tras la reunión, en los entornos de ambos legisladores ven con entusiasmo la posibilidad de articular respaldos mutuos para sus respectivas campañas, que se disputarán en fechas diferentes.