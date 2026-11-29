Más de 600 jóvenes de Río Negro y Neuquén participaron en General Roca de un encuentro de La Libertad Avanza orientado al armado político rumbo a 2027.

La Libertad Avanza realizó este sábado el Congreso de la Juventud de Río Negro y Neuquén en la ciudad de General Roca , con una convocatoria de más de 600 jóvenes. La jornada reunió a referentes territoriales y dirigentes nacionales y provinciales del espacio para fortalecer la organización política y territorial de cara a 2027 .

La meta planteada durante el encuentro consistió en consolidar la presencia de las ideas de la libertad en cada provincia y municipio. La programación incluyó paneles con referentes, conversaciones en formato de transmisión en línea, proyecciones audiovisuales y espacios de intercambio entre los asistentes.

Del encuentro participaron los senadores nacionales Enzo Fullone , por Río Negro ; Nadia Márquez y Pablo Cervi , por Neuquén ; diputados nacionales y los coordinadores de La Juventud nacional, Iñaqui , Eugenia Rolón , Rocío Gómez , Franco Namor y Sharif Menem .

El rol de los jóvenes y la proyección hacia 2027

En la jornada se puso en valor el protagonismo de los jóvenes en la construcción política que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar esa participación mediante una estructura organizada en todo el país.

En ese sentido, el espacio planteó como objetivo ampliar la presencia de las ideas de la libertad y fortalecer el trabajo territorial. El armado busca consolidar a La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, con la reelección del Presidente como principal meta.

El discurso de Enzo Fullone y las listas del próximo año

En su discurso, Fullone destacó el compromiso de las nuevas generaciones y cuestionó la falta de oportunidades que históricamente tuvieron los jóvenes dentro de la política tradicional.

“Todos los partidos políticos hablan de los jóvenes, pero cuando llega el momento de darles un lugar, las oportunidades nunca aparecen. En La Libertad Avanza queremos hacer algo distinto. El año que viene nuestras listas van a estar integradas mayoritariamente por jóvenes profesionales, preparados y comprometidos con las ideas de la libertad. No queremos que los jóvenes sean solamente quienes militan y acompañan: queremos que sean protagonistas y tengan la responsabilidad de transformar la política”, afirmó.

Reunión con referentes de los municipios rionegrinos

En consonancia con esa definición, y durante la jornada del sábado, el senador mantuvo una reunión previa al congreso con referentes de La Libertad Avanza de los 39 municipios de Río Negro.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar los proyectos y las propuestas para cada localidad de cara a 2027, además de avanzar en la planificación del armado político provincial.

El congreso ratificó la decisión de seguir construyendo una juventud organizada, con presencia en todo el país y comprometida con la continuidad del cambio que inició el presidente Milei.