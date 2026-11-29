Un conductor perdió el control de su vehículo y salió de la calzada en Ingeniero Huergo tras arrojar un resultado positivo en el test de alcoholemia.

El conductor perdió el control del auto y terminó en la banquina. El test de alcoholemia arrojó 2,17gr/l.

Un automóvil Ford Fiesta Titanium bordó protagonizó un siniestro vial en Ingeniero Huergo luego de que su conductor perdiera el control mientras manejaba con una graduación alcohólica de 2,17 gramos por litro de sangre. El episodio demandó la intervención conjunta de efectivos de la Comisaría 16° e inspectores de Tránsito Municipal .

El hecho se registró en la intersección de Colectora Sur y calle Hipólito Yrigoyen . Al arribar al sector del incidente, la patrulla policial constató que el rodado había perdido el control y terminado fuera de la calzada.

En el vehículo viajaban un vecino de Ingeniero Huergo al volante y un acompañante oriundo de General Enrique Godoy . A pesar de la maniobra, ambos ocupantes resultaron ilesos y no se registraron otras personas heridas en el lugar.

Control de alcoholemia y secuestro del vehículo

Tras asegurar la zona, personal de Tránsito Municipal acudió al cruce para realizar las diligencias de rigor y practicar el test de alcoholemia correspondiente al conductor.

La prueba arrojó un resultado positivo de 2,17 g/l de alcohol en sangre. Ante la infracción constatada, las autoridades dispusieron la retención inmediata del automóvil y su posterior traslado a la sede de la Comisaría 16°, donde quedó alojado en calidad de resguardo preventivo.