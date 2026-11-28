Desapareció de la superficie alrededor de las 14 en la zona de Paso Córdoba y aún no lo pueden encontrar. La familia pide ayuda para encontrarlo.

Facundo Becerra tiene 18 años de edad. Hoy cerca de las 14 se tiró al río con dos amigos en la zona de Paso Córdoba y lo arrastró la correntada. Se inició un operativo de búsqueda y la familia pide ayuda para encontrarlo.

Aún no surgen novedades en la búsqueda del joven que durante la tarde de este sábado se arrojó al río Negro, en Paso Córdoba, General Roca , y se lo llevó la correntada.

Desde la Policía rionegrina, que puso en marcha el operativo para encontrarlo, informaron que se llama Facundo Becerra y que tiene 18 años de edad. Se indicó que tiene el cabello oscuro y que es de tez trigueña.

Según se precisó, alrededor de las 14 Facundo se zambulló con dos amigos, pero él fue arrastrado por la corriente del cauce, que por estos días viene muy crecido a causa de las lluvias, y no pudo llegar a la orilla.

Uno de los puntos más impactantes que se destacó es la imputación por abandono de persona a un instructor de una actividad acuática que se encontraba en el sector y que no le habría brindado auxilio al chico cuando estaba en riesgo.

Según los testimonios recabados en el lugar por el personal del Destacamento 166° de Paso Córdoba que intervino en un primer momento, los jóvenes pidieron ayuda a un grupo que practicaba deportes acuáticos sobre tablas, pero no recibieron asistencia.

Informada de esta situación, la Fiscalía de turno dispuso trasladar al profesor responsable hacia la Comisaría 48° de Barrio Mosconi para notificarlo de su imputación por el delito de "abandono de persona", mientras continúan las diligencias y los rastrillajes en el río.

La alerta se activó a partir de un aviso sobre la posible presencia de un cuerpo flotando en el río, detrás de la confitería ubicada en el sector del parador. De inmediato acudieron móviles del Destacamento policial, cuyos efectivos entrevistaron a personas que pasaban la tarde en la costa y confirmaron haber visto a alguien arrastrado por la fuerte correntada hasta perderlo de vista.

Ante la emergencia, se dio intervención a los Bomberos Voluntarios, quienes iniciaron rastrillajes y se notificó a Prefectura Naval Argentina a través del sistema 911 Río Negro Emergencias para sumarse a las tareas de rescate.

Conmovedor pedido de la familia

Los familiares del joven pidieron ayuda a la comunidad para encontrarlo. “Ayúdenos a buscar por favor”, publicó en sus redes sociales Marianela Becerra, quien acompañó el posteo con una foto del muchacho.

“Es mi primito se llama Facu, se tiró al río con dos amigos y solo a él se lo llevó la corriente en zona de la confitería del parador, nadie se tiró a rescatarlo”, escribió la chica.

Pidió a gente de Cervantes, Huergo y Mainqué “por favor si están en el río, estén atentos”. También resaltó que “es la persona más buena del mundo, no puede ser justo él”.