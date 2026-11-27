El gobernador Alberto Weretilneck inauguró la energización de la Estación Transformadora Chelforó , una infraestructura estratégica para el funcionamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ), que permitirá transportar petróleo hacia la terminal portuaria de Punta Colorada .

La obra representa un nuevo avance en el desarrollo del proyecto hidrocarburífero y permitirá abastecer de energía eléctrica a la primera estación intermedia de bombeo del oleoducto , que tendrá una extensión de 437 kilómetros.

La infraestructura será fundamental para que el sistema alcance una capacidad de transporte de 390.000 barriles diarios de petróleo a mediados de 2027, según las proyecciones de la compañía para la puesta en funcionamiento del proyecto.

Durante la inauguración, el mandatario provincial destacó la importancia de las instalaciones para garantizar el traslado del crudo. “Esta estación recuperará la presión que el petróleo pierde en el recorrido y le permitirá seguir viaje hasta Punta Colorada”.

Weretilneck también hizo hincapié en las oportunidades laborales y comerciales que busca generar el proyecto. “Neuquén produce. Río Negro exporta. Queremos a los rionegrinos adentro, con trabajo para nuestra gente y oportunidades para nuestras empresas”, expresó.

Una estación clave para el transporte de petróleo de Vaca Muerta

Durante la recorrida, el gobernador estuvo acompañado por el CEO de VMOS, Gustavo Chaaab, y la presidenta de Transcomahue, Fernanda García, con quienes conoció las características del equipamiento y las obras de conexión al sistema eléctrico regional.

Ubicada en el kilómetro 116 del oleoducto, la Estación de Bombeo Chelforó tendrá la función de recuperar la presión que pierde el petróleo durante su recorrido desde Allen hacia la costa atlántica de Río Negro.

Para cumplir con ese objetivo, las instalaciones cuentan con dos bombas de despacho que permitirán reimpulsar el crudo y mantener las condiciones operativas necesarias para garantizar su traslado a lo largo del sistema de transporte.

Chelforó es la primera de las estaciones intermedias de bombeo contempladas dentro del proyecto energético. Las otras dos estarán ubicadas en Santa Rosa y Percy Scott, cuya incorporación permitirá incrementar progresivamente la capacidad de transporte.

Cómo funciona la nueva estación transformadora de Chelforó

La operación de la infraestructura eléctrica estará a cargo de Transcomahue, empresa estatal rionegrina que tendrá una participación directa en el funcionamiento de una de las mayores obras de infraestructura hidrocarburífera que se desarrollan en Argentina.

La estación cuenta con dos transformadores de 15 MVA, que permiten reducir la tensión de 132 a 6,9 kilovoltios para abastecer al equipamiento encargado de impulsar el petróleo a través del ducto hacia Punta Colorada.

Para concretar su vinculación con el sistema eléctrico regional, fue necesario intervenir la línea de alta tensión que conecta Luis Beltrán con Villa Regina, mediante la incorporación de un nuevo punto de suministro para las instalaciones.

Además, los trabajos incluyeron el reemplazo de aproximadamente ocho kilómetros de cable de guardia convencional por otro que incorpora fibra óptica, destinado a mejorar los sistemas de comunicación, monitoreo y protección de la infraestructura eléctrica.

VMOS AVANZA EN CHELFORÓ Y RÍO NEGRO SE PREPARA PARA EXPORTAR PETRÓLEO AL MUNDOHoy inauguramos en Chelforó la primera estación intermedia de bombeo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Esta estación recuperará la presión que el petróleo pierde en el recorrido y le permitirá seguir viaje hasta Punta Colorada. Su puesta en marcha es clave para alcanzar una capacidad de transporte de 390.000 barriles por día a mediados de 2027.Transcomahue, nuestra empresa provincial, va a operar la subestación eléctrica que alimentará las 4 bombas. La obra incluyó una nueva conexión a la línea de alta tensión entre Luis Beltrán y Villa Regina y ocho kilómetros de cable con fibra óptica para mejorar el monitoreo y la protección de la red.Un oleoducto que lleva adelante YPF, Vista Energy, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén; y que ya está en su etapa final. Neuquén produce. Río Negro exporta. Queremos a los rionegrinos adentro, con trabajo para nuestra gente y oportunidades para nuestras empresas.Tenemos rumbo y tenemos futuro. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 27, 2026

Cuándo comenzará Río Negro a exportar petróleo

Con la construcción del oleoducto terrestre finalizada y los trabajos en marcha en la terminal portuaria de Punta Colorada, el proyecto VMOS avanza en la ejecución de las instalaciones complementarias necesarias para su entrada en operación.

De acuerdo con la planificación de la compañía, la puesta en marcha del sistema está prevista para principios de 2027, cuando el oleoducto comenzará a funcionar con una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios.

La incorporación progresiva de las estaciones de bombeo y de la infraestructura de almacenamiento permitirá elevar esa capacidad hasta los 390.000 barriles diarios a mediados de año y alcanzar los 550.000 barriles diarios hacia fines de 2027.