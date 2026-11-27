La obra contempla 1.585 metros de cañería de PVC sobre las calles Nicaragua y Puerto Argentino para mejorar el abastecimiento de agua potable en distintos barrios de la ciudad.

Refuerzan el agua potable en Allen: ya acopian materiales para un acueducto de más de 1500 metros.

Con el inicio del acopio de materiales en el sector, la Provincia se prepara para poner en marcha los trabajos de instalación de un nuevo acueducto de refuerzo en el noreste de Allen , una intervención impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que busca acompañar el crecimiento urbano y dar respuesta a la demanda de agua potable en la zona.

El proyecto es financiado con fondos provinciales y contará con la supervisión técnica de Aguas Rionegrinas . Según se informó, la empresa adjudicataria ya comenzó a concentrar los insumos en el área de intervención como paso previo al inicio de las tareas en terreno.

La infraestructura proyectada prevé el tendido de 1.585 metros de cañería de PVC de 160 milímetros de diámetro , emplazados sobre las calles Nicaragua y Puerto Argentino . El objetivo central del conducto es inyectar un mayor caudal a la red de distribución existente para optimizar la prestación del servicio y brindar una solución estructural a los vecinos del sector.

La obra apunta a mejorar las condiciones de abastecimiento en los barrios Progreso, Tiro y Norte, Bifulco, 17 de Agosto y Colonizadora, entre otros sectores del noreste allense.

Desde el ámbito provincial señalaron que este tipo de trabajos se inscriben dentro del plan de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, orientado a ampliar la capacidad de respuesta de Aguas Rionegrinas y mejorar los servicios esenciales frente al crecimiento de las localidades rionegrinas.

Weretilneck: "Invertir en agua es garantizar el futuro de los rionegrinos"

El Gobierno de Río Negro lleva adelante un plan director de agua potable que abarca San Antonio Oeste, el Puerto del Este y Las Grutas. Se trata de una inversión estratégica para mejorar el servicio y acompañar el crecimiento durante las próximas décadas.

El Plan Director avanza con trabajos simultáneos en cuatro frentes: nuevas cisternas en Las Grutas; una nueva sala química, sedimentadores y módulos de potabilización en la planta de San Antonio Oeste; una cisterna en el Puerto de San Antonio Este y un reservorio de agua cruda en el canal Ingeniero Suárez.

La iniciativa cuenta con una inversión superior a los $24.000 millones y permitirá ampliar la capacidad del sistema para atender a una población de hasta 100.000 habitantes, con infraestructura preparada para responder a las necesidades de las próximas dos décadas.

Aguas Rionegrinas reemplazó cañería cloacal en General Roca

Aguas Rionegrinas realizó el recambio de un tramo de cañería cloacal en la intersección de Av. Roca y 25 de Mayo de General Roca. Los trabajos permitirán mejorar el funcionamiento del sistema y el transporte de líquidos cloacales en ese sector de la ciudad.

La intervención contempla el reemplazo de 15 metros de cañería de asbesto cemento por nuevos conductos de PVC de 200 mm. El tramo existente presentaba un deterioro asociado a la acción corrosiva de los gases generados por los líquidos cloacales.

La totalidad de los trabajos fue realizada íntegramente por personal local de Aguas Rionegrinas. Esta obra se suma a los trabajos de mejoramiento que viene llevando adelante la empresa en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de continuar fortaleciendo el sistema cloacal y brindar un servicio cada vez más eficiente y de calidad.