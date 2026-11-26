Ríos y el plan vial de Weretilneck: "Tenemos que hacernos cargo para cuidar la vida y la producción"
El ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, defendió las inversiones impulsadas por la gestión de Alberto Weretilneck para intervenir rutas nacionales y reactivar el Tren del Valle.
El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó las inversiones dispuestas por el Gobernador Alberto Weretilneck para recuperar las rutas nacionales y volver a poner en marcha el Tren del Valle, tras años de postergación de los gobiernos nacionales. " Son decisiones que cuidan la vida, fortalecen las actividades energéticas y productivas y resuelven un problema histórico".
“Al vecino no le interesa si una ruta es nacional o provincial, necesita que esté en condiciones, que sea segura y que pueda transitarla. Estamos convencidos de que tenemos que hacernos cargo de problemas que no son nuestros, porque necesitamos rutas que permitan trasladar la producción y conectar a los rionegrinos”, sostuvo Ríos durante una entrevista en el programa de streaming Marcha Justa.
Te puede interesar...
En ese sentido, el Ministro remarcó que una parte importante de las inversiones provinciales está destinada a mejorar la conectividad, a través de obras viales y proyectos estratégicos. Señaló que el deterioro de las rutas no solo genera problemas de seguridad y demoras, sino también pérdidas económicas para productores y comerciantes.
Como ejemplo, mencionó las dificultades para trasladarse en el Alto Valle: "En un momento pico, ir de Allen a Cinco Saltos puede llevar dos horas. Eso significa tiempo y recursos que pierde un productor o un comerciante que necesita trabajar dentro de un sistema eficiente".
La importancia del Tren del Valle en región
Ríos también destacó la importancia de recuperar el Tren del Valle como una alternativa de transporte que permita descomprimir las rutas y mejorar la conexión para estudiantes, familias y productores. "Necesitamos que todas las actividades productivas puedan fortalecer su desarrollo, que estén conectadas y que su producción se traduzca en más oportunidades y más ganancias", afirmó.
Por otra parte, el funcionario vinculó estas inversiones con la planificación provincial y el desarrollo de una nueva matriz productiva. En ese marco, resaltó los grandes proyectos en marcha y las perspectivas de generación de empleo que estas generan: “Tenemos un proyecto de provincia. El Gobernador apunta a generar una nueva matriz productiva que ya está empezando a generar trabajo”.
“Hay jóvenes que están volviendo a Río Negro, proveedores que desarrollan nuevas oportunidades en alimentos, transporte, seguridad e insumos. Se empieza a generar un círculo que favorece a muchos vecinos, porque cuando una provincia tiene futuro y planificación es todo más fácil, porque tenemos un norte y sabemos hacia dónde tenemos que ir”, concluyó.
Leé más
Alberto Weretilneck confirmó fondos millonarios para las rutas 22 y 151: dónde se harán las obras
Tren Patagónico del Valle: el plan de Río Negro para conectar a más de 40 mil personas
Cuándo arrancan los trabajos de reparaciones y obras de emergencia en las Rutas 22 y 151
Noticias relacionadas
Lo más leído