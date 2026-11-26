El ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, defendió las inversiones impulsadas por la gestión de Alberto Weretilneck para intervenir rutas nacionales y reactivar el Tren del Valle.

Ríos y el plan vial de Weretilneck: "Tenemos que hacernos cargo para cuidar la vida y la producción"

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , destacó las inversiones dispuestas por el Gobernador Alberto Weretilneck para recuperar las rutas nacionales y volver a poner en marcha el Tren del Valle , tras años de postergación de los gobiernos nacionales. " Son decisiones que cuidan la vida, fortalecen las actividades energéticas y productivas y resuelven un problema histórico".

“Al vecino no le interesa si una ruta es nacional o provincial, necesita que esté en condiciones, que sea segura y que pueda transitarla. Estamos convencidos de que tenemos que hacernos cargo de problemas que no son nuestros, porque necesitamos rutas que permitan trasladar la producción y conectar a los rionegrinos”, sostuvo Ríos durante una entrevista en el programa de streaming Marcha Justa .

En ese sentido, el Ministro remarcó que una parte importante de las inversiones provinciales está destinada a mejorar la conectividad, a través de obras viales y proyectos estratégicos. Señaló que el deterioro de las rutas no solo genera problemas de seguridad y demoras, sino también pérdidas económicas para productores y comerciantes.

Como ejemplo, mencionó las dificultades para trasladarse en el Alto Valle: "En un momento pico, ir de Allen a Cinco Saltos puede llevar dos horas. Eso significa tiempo y recursos que pierde un productor o un comerciante que necesita trabajar dentro de un sistema eficiente".

La puesta en marcha del Tren Patagónico del Valle busca movilizar a más de 2 mil estudiantes entre General Roca y Cipolletti.

La importancia del Tren del Valle en región

Ríos también destacó la importancia de recuperar el Tren del Valle como una alternativa de transporte que permita descomprimir las rutas y mejorar la conexión para estudiantes, familias y productores. "Necesitamos que todas las actividades productivas puedan fortalecer su desarrollo, que estén conectadas y que su producción se traduzca en más oportunidades y más ganancias", afirmó.

Por otra parte, el funcionario vinculó estas inversiones con la planificación provincial y el desarrollo de una nueva matriz productiva. En ese marco, resaltó los grandes proyectos en marcha y las perspectivas de generación de empleo que estas generan: “Tenemos un proyecto de provincia. El Gobernador apunta a generar una nueva matriz productiva que ya está empezando a generar trabajo”.

“Hay jóvenes que están volviendo a Río Negro, proveedores que desarrollan nuevas oportunidades en alimentos, transporte, seguridad e insumos. Se empieza a generar un círculo que favorece a muchos vecinos, porque cuando una provincia tiene futuro y planificación es todo más fácil, porque tenemos un norte y sabemos hacia dónde tenemos que ir”, concluyó.