Entre las iniciativas aprobadas se destacan la regulación de monopatines eléctricos, la creación de un registro de maltrato animal y cambios en la Justicia.

La sesión de la Legislatura de Río Negro inició este jueves con la aprobación de 11 nuevas leyes.

La Legislatura de Río Negro inició la sesión ordinaria de este jueves 26 de noviembre con la sanción de once proyectos de ley que habían recibido el acompañamiento parlamentario durante los encuentros del 24 de septiembre y 29 de octubre.

Las iniciativas contemplan modificaciones vinculadas con la seguridad, la protección animal, la prevención del grooming y la seguridad vial , además de incorporar herramientas para la modernización del sistema judicial y penitenciario en todo el territorio provincial.

Una de las propuestas que generó mayor división entre los legisladores estuvo relacionada con la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) , cuya aprobación requirió la intervención del vicegobernador y presidente del Parlamento, Pedro Pesatti .

Seguridad vial, accesibilidad y protección animal

En materia de seguridad vial, se estableció un marco normativo para regular la circulación, utilización y condiciones de seguridad de los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los monopatines eléctricos.

La propuesta también contempla la creación de un registro provincial. La votación terminó empatada entre los legisladores presentes, por lo que fue Pedro Pesatti quien terminó definiendo la sanción de la iniciativa con su voto afirmativo.

Por otra parte, se aprobó la capacitación de los integrantes de la Policía de Río Negro en Lengua de Señas Argentina (LSA), con el objetivo de garantizar una atención más accesible para las personas sordas.

En cuanto a la protección animal, el Parlamento rionegrino sancionó la creación del Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal, una nueva herramienta vinculada con el abordaje de esta problemática.

Prevención del grooming y cambios en la Justicia

Entre las primeras definiciones de la jornada también se concretó la modificación de la Ley F N.º 4986, correspondiente al Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming, impulsada por representantes de diferentes bloques parlamentarios.

En relación con el funcionamiento del sistema penitenciario, los legisladores aprobaron la incorporación de un régimen de arresto y prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, destinado al seguimiento de las personas alcanzadas por estas modalidades de detención.

Asimismo, se modificó la ley del Ministerio Público para incorporar la figura del defensor o defensora coordinadora en los fueros Civil y Penal, dentro de las distintas circunscripciones judiciales que funcionan en la provincia.

Estefania Petrella

Malvinas y el reconocimiento de la identidad rionegrina

Otras de las iniciativas sancionadas estuvieron vinculadas con la memoria y la soberanía nacional. En ese sentido, se dispuso la instalación de cartelería con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” en los principales organismos públicos provinciales.

La señalética, que también deberá instalarse en los órganos de control de Río Negro, estará acompañada por un código QR que permitirá acceder a un sitio web institucional vinculado con la temática de las Islas Malvinas.

Además, se instituyó el 3 de septiembre de cada año como el “Día Provincial de las Madres de Malvinas”, en homenaje a las mujeres que acompañaron a los héroes, caídos y excombatientes del conflicto bélico.

En materia cultural, la Legislatura otorgó carácter provincial a la Fiesta de las Sierras del Sur, celebración que se desarrolla durante diciembre de cada año en Sierra Grande y que forma parte de la identidad local.

También declaró Personalidad Destacada de Río Negro a Arnaldo “Naldo” Pérez, en reconocimiento a su trayectoria como cantor, compositor, malambista, escritor, docente e investigador, y por sus aportes a la cultura popular rionegrina y patagónica.

Finalmente, el cuerpo legislativo sancionó la consolidación normativa del Digesto Jurídico de Río Negro, que comprende desde la Ley N.º 5674 hasta la N.º 5881, junto con normas de igual jerarquía emitidas entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.