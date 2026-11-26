Se desempeñaban en la sucursal de Roca y España que bajó las persianas en las últimas semanas. La inquietud y qué presumen en Comercio.

Megatone bajó sus persianas en el local de calle Roca y España en Cipolletti.

El cierre de la sucursal de la cadena de electrodomésticos Red Megatone en Cipolletti genera impacto y preocupación en Cipolletti , en especial por la incierta situación de los ocho trabajadores que perdieron su empleo .

Por lo que se sabe hasta el momento, el comercio de la emblemática esquina de Roca y España en nuestra ciudad bajó sus persianas “hace más de un mes” y entre los motivos de la drástica decisión la firma adujo “morosidad de sus clientes y los elevados costos de alquiler” .

Si bien desde el sindicato de Empleados de Comercio de Cipolletti llevan adelante intensas gestiones en la secretaría de Trabajo para propiciar una audiencia a fin de garantizar que los empleados se desvinculen en condiciones "justas" y favorables, explican que la falta de comunicación y el hermetismo de la empresa y los propios trabajadores afectados dificulta esa tarea.

“No han venido a traernos su válido reclamo, a la secretaría de Trabajo tampoco han concurrido. Probablemente hayan llegado a un acuerdo con Megatone. Es lo que creemos”, especuló Juan Morrison, referente de la Asociación, en declaraciones a LM Cipolletti.

En ese complejo escenario, desde Comercio “intentamos contactar a la empresa pero no nos atienden, el teléfono en el que operaban habitualmente ya no contesta”, explicó el referente.

Las persianas bajas en la esquina de España y Roca, señal de la partida de Megatone.

Por lo pronto, desde el gremio insistirán porque consideran que “deben cumplirse los derechos de los trabajadores ya que no está fácil la situación para nadie y menos si te quedás sin trabajo”.

El antecedente de Pardo y qué pasó con los empleados

La despedida de un coloso del rubro, se suma a la de otro grande como Pardo, que bajó las persianas en mayo de este año a solo 2 años y 9 meses de su desembarco en la ciudad.

José Luis Bunter, vicepresidente de la Confederación Federal Pyme de Argentina y referente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, explicó que “están cerrando muchísimos negocios en Cipolletti por tres razones fundamentales”. Y luego las detalló:

La caída de las ventas

El costo de los alquileres

Los gastos de funcionamiento, ligados a impuestos, sueldos e insumos.

En relación a los empleados, “dos trabajadores de los cuatro que estaban en período de prueba fueron desvinculados y los otros dos supuestamente fueron reubicados en Neuquén. Eso lo sabemos a través del contacto que pudimos establecer nosotros con los trabajadores”, indicaron desde Comercio a LM Cipolletti en su momento.